Alex Saúl explicó que Nacional “se ahorra 58.000 dólares por mes con la salida de Otero”

Rómulo Otero fue el peor negocio de la gestión Vairo-Perchman al frente de Nacional. El mediocampista venezolano nunca terminó de convencer desde lo futbolístico y estaba en lo más alto de la escala salarial, por lo que se le buscó una salida para 2026.

El acuerdo se alcanzó con Criciuma de Brasil, que le pagará la cuarta parte del sueldo que percibía en el club tricolor, con el que tenía contrato hasta diciembre de 2026. Nacional abonará el 75% restante, aunque el porcentaje puede bajar al 60% por objetivos.

Álex Saúl, directivo de Nacional, explicó al programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes que, si bien el porcentaje es real, “Nacional le paga menos del 50%” de lo que le costaba el año pasado “porque el salario es el sueldo y los impuestos”.

En resumen, al no tener que pagar los aportes, el ahorro es más grande. “Nacional se ahorra 58.000 dólares y paga 50.000. Ganaba 78.000 libres”, explicó Saúl, y remarcó que “58.000 por mes da casi 700.000 por año, y es mucha plata”.

“Antes del 1º de diciembre empezamos a buscar una solución. Flavio tenía un acuerdo de palabra con el representante que no se cumplió. No había solución y cerraron casi todos los mercados. Esto era lo que había. Había que sacarlo”, comentó.

“No es que fuera mal jugador, pero era mucho dinero para no saber si el técnico iba a usarlo, y con la cantidad de futbolistas que tiene el plantel”, concluyó Álex Saúl sobre el jugador venezolano de 33 años.

