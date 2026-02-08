Fútbol Internacional

Alemania: Bayern Múnich goleó con triplete de Luis Díaz y doblete de Harry Kane

Bayern Múnich goleó 5-1 a Hoffenheim con tres goles de Luis Díaz y dos de Harry Hane, se reencontró con la victoria tras dos partidos y continúa como líder de la Bundesliga al término de 21 fechas, con seis puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund.

El centrodelantero inglés llegó a 24 goles en 21 partidos, mientras que el extremo colombiano lleva 13 anotaciones. Así, ocupan los primeros dos puestos de la tabla de goleadores.

Kevin Akpoguma fue expulsado en Hoffenheim pasado el cuarto de hora tras un penal sobre Díaz que Kane cambió por gol. La igualdad llegó tras un error de Neuer que capitalizó Kramaric.

Pero otro penal, esta vez de Leon Avdullahu sobre Díaz, le permitió a Kane anotar el 2-1 y luego el colombiano puso el 3-1 tras asistencia del inglés.



El cuarto llegó a la hora de partido por Díaz, asistido por el francés Michael Olise, y el quinto del colombiano redondeó su brillante actuación en el último minuto, con un tiro bajo.



