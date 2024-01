Alejandro Balbi y su molestia con el arbitraje del clásico: "¿Vino el VAR al Centenario?”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, utilizó toda su picardía tras la victoria clásica por 2-0 ante Peñarol en el Centenario y además aprovechó para mostrar su molestia por la labor arbitral: “¿Vino el VAR?”

“Ganamos con autoridad, de principio a fin, pero si hubiese venido el VAR lo habríamos hecho con mayor amplitud”, comenzó diciendo en conferencia de prensa ante los periodistas.

Y no dudó en ahondar sus dichos y preguntarles: “¿Vino el VAR?”, sorprendiendo a más de uno de los que estaba presente

“No sé qué pasa que hace como ocho o nueve años que no nos cobran un penal [en un clásico]. No sé si cambió la reglamentación, y lo digo cuando ganamos y con autoridad”, dijo más tarde.

Una de las polémicas del cotejo se dio sobre los 40’ cuando una falta de Maximiliano Olivera sobre Lucas Sanabria en el área fue descartada por Javier Feres en cancha y también por Andrés Cunha y Diego Riveiro en el videoarbitraje.

“La expulsión no sé, son cosas de la cancha”, dijo sobre la roja recibida por Mauricio Pereyra: “Ya en la última fecha con Torque [en el Uruguayo pasado] no nos cobraron un penal. La verdad que no sé, todo esto me sorprende”.

Goleador

Otro de los aspectos interesantes que mencionó Balbi fue su alegría por el gol de Ruben Bentancourt, con pasado en Peñarol, que abrió el partido para los albos.

“Cumplió la promesa que me hizo en el hotel el lunes, que se lo pedí”, confesó y amplió: “Siempre tuve mucha esperanza en él, sé lo que hizo para venir a jugar a Nacional”.

“Se lo merece, hizo el gol frente a su hinchada, porque siempre fue hincha de Nacional. Como lo festejó y lo gritó, lo merece”, repitió en el cierre.

“Los que estaban en la cancha todos quieren estar en la institución y eso es un plus importante que tenemos”, concluyó el dirigente.

