Alejandro Balbi: las críticas al arbitraje y la “conformidad” con el mercado de pases

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Alejandro Balbi, presidente de Nacional, se refirió al mercado de pases tricolor y también mostró su molestia con el arbitraje del último clásico amistoso, pese a que este culminó en victoria alba por 2-0 frente a Peñarol.

Arbitraje

Balbi, entrevistado en Polideportivo de Canal 12, afirmó sin dudar respecto al rendimiento de los jueces: “Si me quedara con el arbitraje del otro día, estaría mirando el árbol y no el bosque. Ya el arbitraje de (Bruno) Sacarelo en el primer clásico había sido complicado. El año pasado, terminamos el Uruguayo con arbitrajes en contra y complicados. Es mucho más profundo”

“Hoy la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) les está dando herramientas a los árbitros y yo creo que tienen que rendir más”, mencionó, aunque luego agregó: “Soy el primero que debe bajar un mando de paz y tranquilidad”. Sin embargo, contó que no pudo disfrutar el partido del otro día: “El hincha tiene razón”, comentó quien dijo haber llamado a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el entretiempo del pasado clásico.

“Nosotros, los dirigentes, somos hinchas de los árbitros, porque, en cuanto ellos acierten la mayor cantidad posible, menos nos reclaman a nosotros”, declaró. Además, repitió la pregunta que realizó en sus declaraciones de la pasada semana: “¿Hace cuánto que a Nacional no le cobran un penal en un clásico? Nunca vi que todas las polémicas sean para un solo lado”.

Balbi ahondó en el arbitraje del último partido: “Hubo cinco jugadas polémicas y, todavía, la frutilla del postre, no vieron desde un codazo de un zaguero de Peñarol a (Ruben) Bentancourt. Son cosas que llaman la atención y deberían admitir una clara autocrítica de la comisión de árbitros”.

Continuó: “Para mí, las tres jugadas fueron penal, sin dudas. El de Javier (Méndez) es penal porque es imposible que alguien reaccione tan rápido como para recoger el brazo. Los otros dos no son penales, son penalazos. En el primero, el jugador de Peñarol no quiere jugar la pelota, abraza a (Ruben) Bentancourt y cae arriba de él. En el otro, no sé si había un Ciempiés o si Lucas Sanabria se tropezó con un cascarudo”.

Sobre las declaraciones de Javier Feres, quien reconoció estar conforme con su actuación y que el colegio le transmitió que había completado una buena labor, manifestó: “No creo en lo que dijo el otro día. Me pareció absolutamente desubicado. Fue imprudente. Todos vimos una cosa. A veces es mejor quedarse callado. No hablo de mala intención”.

“Me llamó la atención la rapidez para reanudar el juego. No me consta y no creo que el colegio le haya dado una buena devolución a (Javier) Feres. Tengo otra información”, expresó tras escuchar los audios del VAR.

Mercado de pases

Consultado por el período de pases tricolor, aseguró: “Estoy conforme porque se pudieron cumplir casi todas las expectativas del cuerpo técnico, avaladas por el área deportiva. Estamos contentos. Uno de los objetivos que nos pusimos fue que el Chino (Recoba) tuviera el plantel completo cuanto antes y, a falta de 15 o 20 días para comenzar el campeonato, el plantel está casi completo”.

Con respecto al manejo de goleros y la llegada de Luis Mejía, exclamó: “Siempre estuvo en consideración. Fuimos por otros arqueros de selección y no salió. Tiene una gran ventaja: ya sabía lo que era ponerse la camiseta de Nacional”.

“Es un clase A. Por eso jugó tanto tiempo en Europa, Argentina y la MLS. Él me dijo: ‘Yo quería esto’”, acotó con relación a la vuelta de Mauricio Pereyra, vigente desde lo físico y futbolístico.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy