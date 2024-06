Alejandro Balbi: la “dolorosa” salida de Recoba y la “autocrítica” del plantel de Nacional

Fútbol uruguayo

Alejandro Balbi, presidente de Nacional, habló de la “decisión muy dolorosa” respecto al final del ciclo de Álvaro Recoba al frente del plantel principal, e insistió en que su salida se dio tras “una charla mano a mano” que tuvieron y “de mutuo acuerdo”, tal como anunció el club en el comunicado que oficializó el lunes.

“Él entendió la situación y yo entendí su postura. Obviamente fue de mutuo acuerdo porque los dos pensamos lo mejor para Nacional. Desde el primer día que asumió, me dijo: ‘El día que vea que no pueda sumar o ustedes lo vean, no voy a hacer ningún problema para dar un paso al costado’. Vuelvo a insistir: fue de común acuerdo”, señaló el máximo directivo albo.

“Es muy difícil llegar a un acuerdo con una persona que es ídolo del club, y en mi caso particular amigo hace más de 30 años, cuando sabemos que estaba trabajando muy bien y compenetrado, tanto él como su cuerpo técnico integrado por Nelson Abeijón, Bruno Piano y Juan Alzamendi, a quienes quiero agradecer por haberse compenetrado de la manera que lo hicieron, y por haberse comportado como se comportaron cuando se les comunicó que los destinos del club van a estar en manos de otros profesionales”, valoró.

“Los dos estábamos bastante golpeados, primero por el resultado del domingo y después por la situación en particular, ya que no es fácil dejar sin trabajo a un amigo, y sobre todo al cuerpo técnico que integran grandes profesionales”, indicó tras una charla “complicada y dolorosa” pero “de dos buenos amigos, en el entendido que lo mejor para Nacional era buscar otra alternativa”.

“Fue una charla de mucho respeto y dolor buscándole explicaciones a cosas que a veces no se las encontrás porque es fútbol. No se le puede encontrar explicación al primer tiempo del otro día y a determinados errores que, recién hablaba con los jugadores, parecen impropios de un plantel profesional, pero suceden”, indicó, y habló de la reunión que tuvo con los futbolistas en Los Céspedes.

La autocrítica de los jugadores

“Estamos todos muy dolidos. Acabo de hablar con los jugadores en el vestuario y están igual de acongojados porque muchos de ellos son amigos personales de Recoba, y habían sido buenos compañeros desde octubre a esta parte. Ahora lo que nos queda es mirar para adelante. Nacional exige soluciones y resultados inmediatos. Todos los objetivos están en pie: el Uruguayo, el Intermedio, el Clausura, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes a una victoria”, comentó.

“Les exigí el máximo compromiso a ellos porque son los que entran a la cancha y defienden nuestros colores, y en ese sentido hubo una profunda autocrítica. Me quedé conforme con la autocrítica que me acaban de manifestar en el vestuario. Esto es fútbol y hay que mirar para adelante. Ya el sábado tenemos un partido frente al último campeón uruguayo, como es Liverpool, que seguramente sea asumido por un referente del club como Rafa García junto a otro referente del club como Gustavo Varela”, añadió.

“Mientras tanto, el mánager y el secretario deportivo estarán volcando a los dirigentes los distintos candidatos que puedan ocupar el cargo de entrenador de Nacional”, dijo, y aclaró que si bien “no hay un plazo” para designar al sustituto del Chino, “la idea es hacerlo cuanto antes”.

“Lo más difícil en el fútbol es acompasar los tiempos. Estamos buscando entrenadores que están con situaciones contractuales u otras situaciones muy respetables como esperar ofertas y oportunidades en mercados más apetecibles que el uruguayo. Que la hinchada se quede tranquila. Estamos haciendo los máximos esfuerzos para que el buzo de entrenador tenga nombre y apellido”, indicó.

“Lo que nos toca es mirar para adelante. Lo negativo y el duelo tenemos que dejarlo de lado. A partir de hoy hay que cambiar de energía y enfocarnos en el partido del sábado”, agregó, y apuntó más adelante pensando en el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores: “Los partidos con San Pablo son los más importantes de los últimos años, por pasar a cuartos de final y por lo que significan para el Mundial de Clubes”.

