Al Hilal sacó a Darwin Núñez de lista de liga y jugaría escasos partidos antes del Mundial

La transferencia del francés Karim Benzema de Al Ittihad a Al Hilal sacudió a toda Arabia Saudita por pasar de uno de los equipos más grandes y populares del país al otro.

Cristiano Ronaldo se habría negado a jugar con Al Nassr por entender que el Fondo Soberano Saudí, que controla los cuatro equipos más grandes del país (Al Ahli es el otro), favorece más a Al Hilal.

Al Hilal es líder de la Saudi Pro League con 50 puntos tras 20 partidos, de los cuales ganó 15 y empató cinco, por lo que está invicto, y la llegada de Benzema los hace subir un escalón en el favoritismo para ser campeón.

Pero esta transferencia generó un problema dentro del club, ya que los equipos solamente pueden tener 10 extranjeros registrados (ocho sin restricción de edad más dos sub-23) para jugar la liga y el Al Hilal sobrepasó esa cifra, por lo que tuvo que tomar una fuerte decisión y sacar a uno.

En Arabia se especulaba que Marcos Leonardo no formaría parte del equipo para la liga, pero el portal Al Yaum informó que en las últimas horas lograron inscribirlo y el perjudicado en esta situación finalmente es Darwin Núñez.

Según los medios árabes, Al Hilal excluyó de la lista para la Saudi Pro League al uruguayo, quien a partir de ahora solamente jugará por la Champions League de Asia.

De esta manera, desde ahora hasta final de temporada, el artiguense jugaría, como máximo, seis partidos, en caso de que su equipo llegue a la final del torneo continental. Tras eso comenzará la Copa del Mundo.

Este lunes, a las 15:15 horas, Al Hilal enfrentará a Al Wahda por la última fecha de la fase de grupos.

Hasta el momento, Núñez ha disputado 23 partidos entre todas las competiciones, con siete goles y cinco asistencias. En liga anotó seis, tres menos que Marcos Leonardo; Benzema hizo tres en su debut y en Al Ittihad había hecho ocho.

