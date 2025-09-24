Fútbol Internacional

Al-Hilal: Darwin Núñez no completó entrenamiento por un fuerte dolor de rodilla y preocupa

El saudí Al-Hilal confirmó este miércoles que el delantero uruguayo Darwin Núñez no pudo completar el entrenamiento previsto tras sufrir una dolencia de rodilla que le impidió continuar con los movimientos.

“El jugador Darwin Núñez no completó el entrenamiento debido a un dolor de rodilla. Completó el trabajo en el gimnasio y la clínica”, confirmó el club a través de sus redes sociales y por ende no será de la partida en el choque de este jueves ante Al-Akhdoud de la cuarta jornada de la Liga Saudí.

Es casi un hecho que el brasileño Marcos Leonardo lidere el ataque del equipo en dicho cotejo, mientras al delantero formado en Peñarol se le realizan los exámenes médicos pertinentes para saber el alcance de la dolencia.

La idea es cuidarlo para que pueda jugar en el duelo ante el equipo uzbeco de Nasaf Qarshi por la Champions asiática, duelo que afrontarán de visita.

Medios locales expresaron que fuentes del club informaron que todo podría haber sido causado por una distensión en la rodilla, aunque hay que esperar para confirmar cualquier diagnóstico.

Cabe destacar que Darwin Núñez se sometió a dos cirugías de rodilla en los años 2017 —que lo llevó a diez meses de ausencia— y en 2021 por meniscos —por la que estuvo afuera de la cancha por otros tres meses—.

El uruguayo, de 26 años, llegó procedente del Liverpool durante el último mercado de fichajes y ha marcado dos goles en cuatro partidos en todas las competiciones con el Al-Hilal.

Darwin Nunez did not complete the training session due to knee pain ?? pic.twitter.com/vbcNkJ2F5z — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 24, 2025

