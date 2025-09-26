Al-Hilal: Darwin Núñez entrenó con normalidad tras superar una dolencia de rodilla

Fútbol Internacional

El delantero de la selección uruguaya Darwin Núñez volvió a los trabajos con normalidad tras superar una dolencia de rodilla que lo dejó fuera del último partido de su equipo por precaución.

Núñez estuvo en el palco del Kingdom Arena el jueves cuando su equipo venció 3-1 al Al-Akhdoud con un doblete de nueve norteño Marcos Leonardo y otro del francés Theo Hernández.

Este viernes, tras pasar por exámenes médicos y tener el alta de la sanidad del club, retornó a los trabajos con el resto del grupo y se proyecta para estar presente ante el Nasaf Qarshi uzbeko, duelo por la segunda ronda de la Liga de Campeones de la AFC que se realizará el lunes.

El uruguayo, de 26 años, llegó procedente del Liverpool inglés durante el último mercado de fichajes y ha marcado dos goles en cuatro partidos durante todas las competiciones.

Al-Hilal está cuarto en el Campeonato saudita a cuatro del Al-Nassr, mientras que en la Champions asiática ganó en su única presentación.

