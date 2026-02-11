Fútbol uruguayo

Ajustando el plantel: Nacional cerró una renovación y acelera por una salida a préstamo

Nacional cerró la renovación contractual de Lucas Rodríguez hasta final de temporada mientras negocia con Once Caldas por una cesión del lateral colombiano Juan Patiño, que no será tenido en cuenta por Jadson Viera.

En las últimas horas, se terminó de acordar el vínculo actualizado con el volante de 32 años nacido en el Chui y que llegó en julio del año pasado procedente de Racing.

El jugador tenía un contrato con una cláusula de rescisión válida para ambas partes a mitad de año, la cual se sacó del nuevo vínculo que además incluye una mejora salarial acorde a su preponderancia y buenas actuaciones con el equipo.

En los tricolores vio acción en 17 partidos con 1.051 minutos en cancha, y fue titular en doce de ellos, con rendimientos que le hicieron merecer la consideración del hincha y la dirigencia.

En otro orden, se sigue negociando y se espera cerrar en las próximas horas la salida del lateral colombiano de 27 años, Juan Patiño, que saldría cedido sin cargo hasta fin de año al Once Caldas.

El cafetero, ante la llegada de Camilo Cándido al club albo y la proyección que se le busca dar al juvenil Federico Bais (18 años), perdió pie en la consideración del entrenador; ante ello, se le busca un destino donde pueda tener continuidad.

El jugador fue adquirido por Nacional en unos 700 mil dólares al mismo Once Caldas y su vínculo contractual se extiende hasta julio de 2028.

Desde su llegada a los tricolores, vio acción en diez partidos y completó 486’, sin goles ni asistencias; fue titular en cinco cotejos.

