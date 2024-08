Agustín Rogel: su decisión de jugar en Inter, la selección uruguaya y Nacional a la vista

Fútbol Internacional

El zaguero Agustín Rogel tomó la decisión de recalar nuevamente en el fútbol sudamericano, más precisamente en Inter de Porto Alegre, algo que tiene un objetivo muy particular.

Cedido desde el Hertha Berlín de Alemania por un año, ya vio acción en tres partidos con el equipo Colorado y ahora se prepara para repetir ante Cruzeiro por la liga local.

“Quiero volver a la selección y luchar por un lugar”, dijo el defensa de 26 años entrevistado en el programa 100% fútbol (Sport 8.90 AM), y agregó sobre su decisión: “La idea de estar en el Inter es también permanecer cerca del radar de la Celeste. Venía de un tiempo de inactividad y necesitaba llegar a un club para jugar”.

Además, contó de sus días en Porto Alegre e hizo una referencia especial a Rochet: “El Chino es un fenómeno. La afición lo quiere mucho y respeta mucho. Desde que llegué me ha ayudado en todo”.

Formado en tiendas tricolores, también fue consultado sobre un posible retorno en el futuro y mencionó: “Jamás le cerraría la puerta a Nacional, y ojalá que ellos no me la cierren a mí. Salí de ahí, estuve mucho tiempo y me gustaría volver".

Y cerró hablando de Sebastián Coates: “Estoy contento con la vuelta de Seba Coates. Cuando yo estaba en formativas, él estaba en Primera, lo veía mucho; es mi referente, y es una alegría que haya vuelto a al club y en su primer partido ganado un título [Torneo Intermedio]”.

