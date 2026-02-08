Fútbol uruguayo

Agustín Rodríguez dejó Juventud de Las Piedras para jugar en Atlas de México

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Agustín Rodríguez viajó a México en las últimas horas para convertirse en nuevo jugador de Atlas, equipo que lo incorpora a préstamo desde Juventud de Las Piedras.

El acuerdo entre clubes es una cesión hasta fines de 2026, con opción de compra (que puede transformarse en obligatoria si el jugador cumple determinados objetivos) al término del contrato.

El centrodelantero, de 27 años, fue uno de los máximos goleadores del Campeonato Uruguayo pasado con 18 anotaciones en 2504 minutos (una cada 139’). Solamente lo superaron Abel Hernández y Nicolás López.

Será el octavo club en la carrera de Rodríguez, que anteriormente defendió a Racing de Sayago, Nacional de Paraguay, Boston River, Barcelona de Guayaquil de Ecuador, Unión La Calera de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy