Agustín Rodríguez, de Cerrito: “Desplazamiento de cráneo y una fractura interna”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Agustín Rodríguez, jugador de Cerrito que protagonizó un choque de cabezas con su compañero Mateo Vista en el partido que terminó igualado sin goles frente a Uruguay Montevideo el sábado en el Parque Palermo, habló de su estado. Fue quien llevó la peor parte y se encuentra “mejor”, aunque “un poco dolorido”.

“Me está bajando la inflamación. Ahora no puedo ver”, explicó el mediocampista auriverde al programa Minuto 1 de radio Carve deportiva. Esta tarde tendrá consulta en la Médica Uruguaya para saber cuándo lo operarán. “Será entre miércoles y viernes”, agregó, ya consciente de que estará “de dos a tres meses” en recuperación antes de volver a jugar.

“La parte frontal del cráneo se me desplazó y en la parte interna tengo una fractura, pero no llegó a desplazarse”, dijo sobre el diagnóstico. “Me vuelven a abrir, me traen el hueso a su lugar, me ponen una chapa con un tornillo y ahí queda fijo”, explicó sobre la intervención a la que será sometido.

“Al menos por lo que resta del año, tengo que jugar con casco, como Matías Cabrera y Petr Cech”, añadió Rodríguez, quien se mostró muy agradecido con el doctor de Cerrito, que fue el responsable de mantenerlo despierto después del golpe.

“Al doctor de Cerrito le digo que me desperté porque lo escuché a él. Me preguntaba en qué año estaba y de qué juego, y a veces me iba solo. Él me decía que no me durmiera, porque se me cerraban los ojos y yo me quería dormir”, recordó sobre los minutos posteriores al impacto que lo dejó tendido sobre el césped sintético del Parque Palermo.

“Un zaguero de Uruguay Montevideo tiró un pelotazo, al 9 se le fue larga cuando la quiso parar de pecho, y mi idea era ir a cabecearla fuerte para pasársela al arquero, que fue lo que pasó, pero apareció Mateo y nos chocamos”, contó sobre la jugada, consciente de que “pudo haber sido peor”. “La saqué barata”, reflexionó.

“Enseguida que choqué me acordé de que mi hijo fue a verme, que no es muy de ir. Lo primero que me salió fue pedir que le dijeran que estaba bien. Cuando estaba afuera lo escuché llorar, y también a mis padres y mi pareja, y se me vino todo”, señaló Rodríguez, quien el mismo sábado recibió la visita de Diego Scotti. El presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales lo llamó el domingo de mañana y se mantiene en contacto con él.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy