Agustín Álvarez Martínez y sus ganas de jugar el Preolímpico: ¿Por qué no se dio?

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Agustín Álvarez Martínez volvió a jugar este viernes después de ocho meses, ya recuperado de la rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo inactivo. A préstamo del Sassuolo en la Sampdoria, bajó de la Serie A de Italia a la Serie B convencido de priorizar los minutos jugados para recuperar rodaje y nivel.

En medio de su recuperación, apareció la selección uruguaya y una propuesta: jugar el Preolímpico sub-23. El delantero de 22 años estuvo en contacto con Jorge Giordano, según contó al programa 100% deporte de Sport 890, y ganas de ponerse la Celeste no le faltaron.

“Con Jorge Giordano hablamos mucho. La primera llamada que recibí fue en el quinto mes de recuperación y todavía me faltaba para volver, por lo que no sabía qué decirle, pero en mi cabeza siempre estuvo ir y tenía una motivación muy grande. Las ganas de ir a la selección siempre estuvieron”, explicó.

“Cuando Sassuolo decidió no cederme yo hacía mucha fuerza y lo veía como una gran posibilidad. Los uruguayos siempre queremos ir a representar a la selección. Yo hablaba todos los días con el director deportivo del Sassuolo, pero llegó la fecha límite de dar el ok y decidieron no cederme”, agregó.

“El entrenador es Marcelo Bielsa y necesitaba unos lindos entrenamientos continuos para la recuperación, y a su vez jugar partidos, que me iba a servir. Pero Sassuolo me dijo que tenía un plan de recuperación desde el primer día que me lesioné, y esto les modificaba ese plan”, añadió el Canario sobre los motivos que le expuso el club para no cederlo a la selección.

“Decidieron no cederme no solo por la rodilla, sino por si me pasaba otra cosa en otra parte del cuerpo. Me dijeron que a la vuelta iba a tener molestias en alguna otra parte del cuerpo y querían estar ellos arriba mío siguiéndome en todo ese proceso”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy