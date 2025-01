Agustín Alayes: su salida de Peñarol, la influencia de Aguirre y el poco margen de acción

Fútbol uruguayo

El argentino Agustín Alayes rompió el silencio y se refirió a su salida como director deportivo de Peñarol y dijo que se debió "a una decisión personal" y habló de la influencia de Diego Aguirre.

“Mi vínculo formalmente se terminó”, comenzó diciendo entrevistado por el programa Minuto 1 de Carve Deportiva: “La decisión tiene que ver mucho con lo personal y es una decisión que se vincula con lo profesional. Me sentí cómodo, pero en lo profesional siento que como están dadas las cosas en Peñarol no sé si es tan necesaria mi figura, mi rol, y mi figura se puede sustituir sin mi presencia”.

“Cuando llegué la situación era bastante clara. El presidente me dijo que tenía que ir acoplándome de a poco y me pareció bien. Ya en el segundo mercado [de transferencias] la idea era tener más injerencia, pero como vinieron pocos jugadores la cosa fue más o menos parecida. Claramente no fue el lugar donde tuve más injerencia porque en algún punto estuve de acuerdo con lo que se hizo”, comentó el argentino que tenía un contrato de tres años de extensión.

“Algo de eso hay y lo hablé con Diego y se lo expliqué”, dijo sobre sus funciones que muchas veces eras cubiertas por decisiones adoptadas por Diego Aguirre: “Tuvimos y seguimos teniendo una buena relación, pero es un poco por esa situación de que Diego abarca más responsabilidad de lo normal para un entrenador y el club tiene una manera de funcionar”.

“No es que yo no esté de acuerdo, pero soy sincero y digo que tengo la expectativa de tener más el control de algunas cosas. Como esas cosas están cubiertas por el entrenador y el perfil de la directiva, sentí que lo mejor era correrme”, aseguró.

“Mi mirada del director deportivo es distinta, está todo bien, pero lo mejor es correrme, no amontonar gente, aliviar al club, y cuidar el vínculo”, cerró.

