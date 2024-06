Aguirre y el fin del invicto: “Es raro ver a Peñarol perder este año, pero puede pasar”

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, se refirió a la derrota 2-0 con Wanderers en el Parque Viera y confesó que el local “jugó mucho mejor”, no dudó en señalar que “no se hizo un buen partido” y sentenció “estuvimos desenchufados”.

“No nos salió nada”, comenzó diciendo La Fiera en conferencia de prensa y aseveró: “Es feo perder, pero es parte de esto y veníamos mal acostumbrados. Ahora a pensar en ganar el próximo y recuperarnos”.

“No jugamos bien, ellos fueron mejores y además estuvimos un poco desenchufados, algo que no debería pasar. No encontramos las cosas que veníamos haciendo habitualmente”, dijo, y comentó que en el factor físico también notó una diferencia: “Ellos estaban mejor, nos presionaron y no encontramos el juego. El resultado estuvo bien”

Consultado sobre la alineación inicial que colocó y las ausencias como la de Javier Méndez, Camilo Mayada, Gastón Ramírez y Eduardo Darias, entre otros, explicó: “Todos tenían alguna situación de golpes o secuelas que quedaron del partido con Rosario. Entramos con los jugadores que teníamos disponibles. Cuando venís de tanta intensidad de partidos, el equipo queda tocado de alguna forma”.

Tampoco eludió hablar de la “maldición” de Peñarol con el Intermedio donde nunca llegó a ser finalista y siempre deja muchos puntos por el camino: “Se empieza mal y no es que no le demos importancia, ya que sabemos son puntos que suman para la Anual. No hicimos un buen partido y punto y aparte”.

“Hay que prepararnos para el próximo y nada más, no hay demasiada historia. Lo raro en este año es ver a Peñarol perder, pero puede pasar. Si teníamos que caer que sea hora y no mas adelante cuando estemos definiendo cosas”, cerró.

