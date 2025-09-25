Aguirre: sensaciones del triunfo de Peñarol y su particular respuesta a compra de localías

Fútbol uruguayo

Peñarol derrotó 2-1 a Tacuarembó este miércoles y avanzó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay, en el que fue un partido “muy sufrido” y en el que “se perdía mucho tiempo”, según describió Diego Aguirre.

“Estuvo muy bueno el clima en la ciudad, está bueno que el interior pueda tener estos partidos”, indicó el entrenador carbonero, y añadió: “Sabíamos que iba a ser muy duro. Por lo general, cuando enfrentás a equipos que son buenos y duros, y que vienen compitiendo, el tema anímico y la entrega complica. Es mérito del rival que planteó bien el partido”.

Con respecto al funcionamiento del equipo, señaló: “Hay un tema claro que es que estamos aprovechando este campeonato para dar rodaje. Es entendible que no haya funcionamiento y lo sufrís. Pero son riesgos que asumís porque queremos llegar con todos los jugadores al final del Campeonato Uruguayo, que es el objetivo”.

“Habíamos jugado el domingo, vinimos ahora y el sábado tenemos el partido con Cerro Largo. Hicimos una rotación lógica. Es un riesgo que el equipo no funcione bien, pero hay que hacerlo”, ahondó en La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

En este encuentro volvió Jaime Báez y debutó Alejo Cruz, pero, para Aguirre, “no se pueden sacar demasiadas conclusiones en un partido muy disputado, muy trancado”. Por otra parte, Leandro Umpiérrez, autor de uno de los goles, “está creciendo”.

La Copa AUF Uruguay “está agarrando peso de a poco”. “Al principio no le daba ninguna importancia. Está bueno competir contra equipos de la B o equipos que no pueden mostrarse. Que dé la clasificación a la Libertadores también es una motivación extra”.

“Si no ganás, es un golpe, y si ganás, no pasa absolutamente nada. Y así hasta la final. Suma poco y resta mucho”, agregó. “Sería muy lindo tener las tres copas”, mencionó Aguirre, refiriéndose al Torneo Intermedio, la Copa AUF Uruguay y la Liga AUF Uruguaya.

Con respecto a la posibilidad de poner nuevamente un equipo alternativo en las semis ante Defensor Sporting o Central Español, aclaró: “Es que no sé ni cuándo jugamos. Lo borro de la mente porque tenemos que enfocarnos en el Campeonato Uruguayo”.

“Hemos tenido muy buenos momentos y ahora probamos variantes tácticas. No puedo decir que me está gustando”, respondió ante la pregunta de si le gusta como juega su equipo, y se refirió a la chance de repetir el doble 9 de Maximiliano Silvera y Matías Arezo: “Se puede quedar o puede ser una alternativa”.

Y cerró hablando del cambio del partido con Cerro Largo al Estadio Centenario: “Sería bueno que fuera igual para todos. Si está, bienvenida sea, y si no, estaría bueno que nadie tenga una ventaja de cambiar la localía. Nos vamos a sentir más cómodos en el Centenario”.

