Aguirre: por qué no juega Terans, qué pasa con Gastón Silva y cuál es su lateral izquierdo

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, aseguró que está “golpeado y triste” con el momento que atraviesa el equipo porque espera “otras cosas” y se ilusiona “con cosas que no pasan”. Igualmente, descartó la posibilidad de dar un paso al costado.

El director técnico carbonero, además, comentó que solamente se quedó “con el triunfo” ante San Antonio Bulo Bulo porque “después, el resto, es decir ‘pasó la fecha, quedó para el olvido’; fue un partido feo que no nos dejó buenas sensaciones, por eso no nos metemos tanto en el análisis”.

“El gran objetivo” en la Copa Libertadores “es clasificar”. “Si se da y el equipo no fue lo que queríamos, habrá un tiempo para rearmar”, añadió, y contó que anoche vio el 4-0 de Vélez a Olimpia: “Fue un resultado mentiroso. Olimpia en el primer tiempo lo abolló y el arquero de Vélez fue figura”.

Con respecto al momento actual, señaló que “si hubiera otro técnico sería todo más difícil”. “Por mi historia en el club y el año fantástico del que venimos, es normal que te respalden. Es natural y está bien que sea así”, expresó en Convocados de radio El Espectador Deportes.

Afirmó que no está “abatido” y que “no” siente renunciar: “No puedo, ante la primera adversidad dejar todo por el camino, es hasta cobarde. Me imagino todo el año en Peñarol y pasando raya a fin de año”.

El plantel

“No sustituís a un jugador por otro. Algunos llegaron faltos de ritmo o con lesiones y no han conseguido su mejor rendimiento; para que consigan ritmo tenés que ponerlos y eso te puede costar resultados”, indicó sobre el armado del plantel.

Sobre David Terans, quien no ingresó en los últimos tres partidos, explicó: “Lo estamos tratando de ayudar el máximo. Está entrenado bien y va a volver a tener oportunidades, seguro. Ojalá que pueda encontrar toda su calidad y ritmo de juego porque lo trajimos como un jugador importante y necesitamos que nos ayude”.

“Hay una mezcla de todo, lo futbolístico y lo físico es una sola cosa. Si no estás bien de una de las dos cosas, es difícil rendir”, dijo, y mencionó que quiere que juegue junto a Leonardo Fernández: “Me los imaginé en un comienzo, pero las cosas no salieron como queríamos y los rendimientos no fueron los esperados.

La ausencia de Gastón Silva hasta el momento “es un tema delicado”. Esperaban tenerlo a la orden “un mes y poco” después de haberlo contratado (17 de enero), “pero las cosas se retrasaron, tuvo algún temita muscular y fue difícil encontrarle un lugar en el equipo, además de que no iban bien las cosas”.

Por otra parte, Juan Rodríguez “entiende” sus salidas del once iniciar “porque está feliz”. “Estamos tratando que todos puedan encontrar su mejor rendimiento y puedan jugar”, expresó, y cerró diciendo que su lateral izquierdo “es Maxi Olivera, Lucas Hernández y Juan Rodríguez, que jugó el partido contra Danubio y lo hizo muy bien; tiene posibilidades de afianzarse”.

