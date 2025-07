Aguirre, con ironía, confirmó quién atajará en clásico del Intermedio, “un título chico”

Fútbol uruguayo

Diego Aguirre palpitó este viernes el clásico entre Peñarol y Nacional del próximo domingo (15:00 horas en el Estadio Centenario) por la final del torneo Intermedio.

El entrenador carbonero realizó una conferencia de prensa en Los Aromos y se sorprendió por la gran cantidad de periodistas que asistieron: “¡Qué convocatoria! Mucha expectativa”.

El clásico “es un partido al que le damos mucha importancia, pero le damos más importancia al hecho de que sea un clásico a que sea una final, porque hay una rachita que hay que cortar”.

“El Intermedio no tiene peso para un cuadro grande, pero, por más de que sea un título chico, [queremos] sumarlo porque nunca lo ganamos”, añadió sobre el tema.

Con respecto a la duda de quién será el arquero titular, aseguró que Martín Campaña está “bien” y “juega”. Luego ironizó sobre fotos e informaciones que se filtraron: “No viajó a ningún lado, no fue a ver a nadie, no está quebrado, no se rompió la rodilla”.

“Me cuesta un poco imaginarme” cómo será el partido: “Algunas cosas van a ser iguales [a los anteriores clásicos] y otras no. Nos preparamos para un partido difícil, pero sabiendo que estamos bien y que hemos hecho cantidad de cosas positivas”.

“Tenemos muchas cosas buenas de donde agarrarnos. Tenemos una forma y creemos en determinadas cosas, y vamos a intentar apoyarnos en las cosas buenas que tenemos. Obviamente, en estos partidos tenemos alguna precaución más, pero tenemos que ser nosotros”, mencionó.

“Como todo clásico, va a ser muy disputado. El rival está en un buen momento y tienen muy buenos jugadores”, dijo, y fue consultado sobre si puede pesar la “inexperiencia” de Pablo Peirano en los clásicos: “No lo sé y no es un tema que me cuestiono demasiado. Es un muy buen entrenador”.

Peñarol no vence a Nacional desde el 1º de abril de 2023, pero a Aguirre eso no le importa demasiado: “Son rachas. Cualquier cosa que pueda decir puede sonar a excusa. Es fútbol: todo puede pasar. Ganar sería un punto de partida lindo porque me imagino una segunda parte del año muy linda para Peñarol”.

“Hemos tenido alguna charla” con los referentes y el cuerpo técnico ante la mala racha, pero “dejamos que las cosas fluyan y encaramos el partido con la mayor tranquilidad posible”.

Y cerró hablando del equipo titular: “Lo tengo en mente. Siempre puede haber alguna duda, pero el equipo es el que ustedes dicen de memoria y puede haber alguna variante”.

El once que se perfila es con Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Maximiliano Silvera.

