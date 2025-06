Aguirre analizó el Peñarol-Cerro y habló del clásico: “Estamos en falta. Ya es hora”

Fútbol uruguayo

Diego Aguirre, director técnico de Peñarol, se refirió a triunfo aurinegro 2-0 sobre Cerro en el Campeón del Siglo, que le dio al Carbonero la clasificación a la final clásica del torneo Intermedio ante Nacional, a jugarse el próximo domingo.

Sobre la victoria ante el equipo albiceleste, dijo que fue “muy frío todo”. “Fue un partido bastante especial. De alguna forma, también incide en el rendimiento. Tal vez no tenga nada que ver”, afirmó en conferencia de prensa.

“En general, controlamos, generamos muchas situaciones y lo terminamos ganando bien, sin sobresaltos, más allá de alguna dificultad. No sufrimos situaciones en contra. Sentíamos que un gol íbamos a hacer”, declaró el entrenador de Peñarol.

“Hay una cantidad de cosas positivas de las que agarrarse. Es verdad que no fue un comienzo bueno, pero sumamos un número importante de puntos sobre el final del Apertura y en el Intermedio, pero claro, los puntos que importan son los de la tabla Anual: hoy estamos atrás, y queda toda la segunda parte”, dijo más tarde.

“Hemos sido irregulares, pero hemos tenido cantidad de buenos momentos. Siempre tenemos que intentar mejorar. El equipo viene de menos a más, y hemos conseguimos una normalidad en las victorias y en los resultados”.

“Sacamos bastantes conclusiones y tenemos bastante claro muchas cosas. A los jugadores los conocés en los partidos, más allá de que entrenen bien. Me hubiera gustado tener más competencia para poder utilizar a todos los jugadores, sobre todo a aquellos que no tuvieron tantas chances”, manifestó, en referencia al armado del plantel de cara al segundo semestre.

El clásico: “Ahora lo que hay que hacer es concentrarnos en ganar el partido del domingo”

Aguirre dijo que la final clásico del próximo domingo “es muy importante”. “No sé cuántos son los Intermedio que se han jugado. Creo que cinco o seis, y Peñarol no lo ha podido ganar; ya es hora. Por más de que no sea un título muy importante, lo tenemos que ganar. Sentimos la obligación, más que contra otro rival, porque es un clásico”, mencionó.

“Nosotros sabemos que estamos en falta y tenemos esa necesidad de ganar la final y el clásico. Vamos a encararlo de esa forma. A veces hay rachas, para un lado o para el otro, positivas o negativas, y es parte del fútbol. Nosotros tenemos que estar tranquilos”, dijo, y aseguró: “Hoy estamos bien y estamos preparados para hacer un buen partido y ganar esta final”.

El DT de Peñarol dijo que preparará la semana “normal, como para casi todos los partidos”. “No vamos a ser doble horario ni cosas fuera de la rutina que solemos tener”, afirmó, y se refirió a Nacional: “Sabemos que enfrentamos a un rival duro, que está bien. Nosotros también estamos bien y este partido es una linda oportunidad de conseguir ganar el clásico y conseguir ese título”.

En cuanto al once para el clásico, aseguró: “Tengo una idea muy cercana a lo que va a ser el equipo. No siento una necesidad de confirmarlo hasta que no trabajemos en la semana y veamos bien cómo terminaron hoy algunos jugadores. Es una semana larga. Va a haber tiempo para todo. Vamos a hacer buenos entrenamientos. Entre jueves o viernes seguramente vamos a tener el equipo definido”.

Por último, consultado por Guillermo de Amores, aclaró que no sabe con exactitud qué tiene el arquero: “Tuvo un temita muscular, creo. Sintió una carga. Ni hablé con el médico. No sé exactamente”, respondió, y bromeó a Wilson Méndez, que le respondió al DT que la dolencia del arquero era en el sóleo: “Tenés buena info”, dijo, y agregó a modo de chiste, hablándole al resto de periodistas: “Está metido ahí. Tiene un micrófono”.

