Aguerre, las provocaciones a sus rivales en Colombia y el pase caído de Muslera a Peñarol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Washington Aguerre, arquero del Deportivo Independiente Medellín (DIM), vive un gran presente. Tiene el arco menos vencido del Torneo Apertura de Colombia y su equipo está clasificado a la final con una fecha de anticipación, por lo que los titulares descansarán el jueves ante América de Cali pensando en la final de ida, que será el lunes contra Millonarios o Santa Fe.

“Me siento querido. Lo noté desde el primer día que llegué. Es impresionante el cariño de la gente. El último partido, contra Tolima de local, tiraban gorros y banderas. Agarré uno y empezamos a festejar con los compañeros y la gente”, dijo al programa Minuto 1 de Carve Deportiva, y espera “lograr la séptima estrella que tanto desean los hinchas” después de “bastante tiempo sin títulos”.

Los choques con los colombianos, que “entran más”

Consultado por su estilo de hablar mucho con los rivales durante los partidos, reconoció que tuvo “varios choques con colegas de otros equipos”. “Cuando le ganamos 3-1 a Tolima en la ida, en una de las últimas jugadas, un delantero me puso la plancha en la rodilla. El árbitro no se dio cuenta, pero fue al VAR y lo expulsó. Antes tuve unos entredichos con él. Estaba fuera de partido y explotó en esa jugada”, recordó.

Sobre quiénes se enojan más con sus actitudes dentro de la cancha, entre uruguayos y colombianos, no tuvo dudas: “Los colombianos, porque soy extranjero. Hay unos entredichos que a veces se pasan. ‘Sos extranjero, no respetás’, me dicen. Yo me conozco y sé lo que hago. Los provoco y la mayoría entran enseguida”.

“Me sale eso en el partido, no es que lo piense. A veces, cuando estamos pasando por momentos complicados y el rival nos está superando, cuando hay tiros libres o tiros de esquina, que los rivales están cerca, los empiezo a buscar y enseguida entran. La mayoría pierde el foco y se preocupa más por pelear conmigo que por ayudar a su equipo”, dijo.

El sueño de la selección

Respecto a la selección uruguaya y las chances de ser citado por Marcelo Bielsa al estar compitiendo en una liga donde hasta este mes jugó Santiago Mele, que fue titular en los partidos frente a Paraguay y Venezuela por la ausencia por lesión de Sergio Rochet, recordó que estando en Peñarol su representante le “dijo que estaba reservado”.

“Después terminaron citando a Rochet, Mele y Franco Israel. Hay buenos arqueros uruguayos en Colombia y la mayoría son titulares. El último en ser reservado fue Cristopher Fiermarín”, comentó.

Vestir la Celeste es “un sueño”. “Quiero cumplir el poder estar en una convocatoria. Quedan dos partidos por las Eliminatorias y no se dio en estos últimos, pero seguiré trabajando para los que vienen. Y si no se da, seguiré trabajando. Sé que en algún momento voy a poder cumplir ese sueño”, sostuvo.

La fallida llegada de Muslera a Peñarol

Por último, se refirió a la fallida llegada de Fernando Muslera a Peñarol, una noticia que lo “sorprendió un poco porque todos lo daban por cerrado y por todo lo que se dijo de que Diego [Aguirre] había hablado con Guille [De Amores] y Martín [Campaña]”.

“Pero todo pasa por algo. Cuando me fui de Peñarol, la interna quiso dejar una mala imagen mía. Que ahora pase todo esto con Muslera, que estaba prácticamente cerrado, demuestra que las cosas no las hacen bien ahí adentro del club. Por eso pasan estos detalles y Muslera decidió irse a Estudiantes”, agregó Aguerre.

Pese a esa situación, no se le “cruzó por la mente en ningún momento” que lo llamaran para volver este año. “Y si eso pasara, no es el momento. Peñarol tiene buenos arqueros, como Guille y Martín. Me alegro por el lindo momento que están pasando mis compañeros de Peñarol y siempre los sigo”, concluyó.

