Aguada anunció el recambio temporal del lesionado Donald Sims de cara al clásico

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Aguada sufre la baja por tiempo indeterminado de Donald Sims, su principal goleador, por un desgarro en un músculo cercano al hombro. Cerrará el Clasificatorio de la Liga Uruguaya de básquetbol sin él y obligado a ganar sus cuatro partidos para meterse en la Liguilla.

Mientras busca al entrenador que sustituya a Germán Cortizas (Leandro Taboada dirigirá interinamente este martes contra Goes, y después seguramente llegue el argentino Hernán Laginestra), ya confirmó que el recambio temporal de Sims será Donald Robinson, escolta de 36 años con pasado en el básquet uruguayo.

El estadounidense, que viene de ser cortado en Racing de Chivilcoy con un promedio de 4,5 puntos en 13 partidos, llegó a Uruguay por primera vez en la temporada 2018/19, cuando defendió a Trouville. Luego pasó por Urupan y Larre Borges.

Su último período en Uruguay fue con la casaca cuadriculada aurinegra en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2023/24, en la que registró una media de 15,8 tantos y 2,7 asistencias en seis partidos.

Los rojiverdes tienen seriamente complicada la posibilidad de meterse en la Liguilla de los seis mejores de la LUB, pese a que llevan 12 victorias y seis derrotas. La quita de cuatro puntos que acarrean (dos de la temporada pasada y dos por salivazos a un árbitro en la presente) los dejó en una situación compleja y obligados a ganar sus próximos cuatro partidos.

Para meterse entre los de arriba, Aguada tendrá que vencer a Goes (Palacio Peñarol), Unión Atlética (local), Hebraica y Macabi (local) y Defensor Sporting (visitante, en Welcome).

De no meterse en la Liguilla, el último subcampeón jugará el Reclasificatorio, que definirá dos descensos y otorgará dos cupos, el 7 y el 8, para disputar los playoffs, lo que supondría un cruce muy duro ante el primero o segundo de la fase regular y con desventaja de localía en una serie al mejor de cinco.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy