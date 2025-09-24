Agenda futbolera del miércoles 24 de setiembre, con más de 20 partidos en 12 horas

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
MIÉRCOLES 24
12:00 COPA ITALIA Parma-Spezia (DIRECTV 312)
13:30 COPA ITALIA Hellas Verona-Venezia (DIRECTV 312)
13:45 EUROPA LEAGUE PAOK-Maccabi Tel Aviv (ESPN 2)
13:45 EUROPA LEAGUE Midtjylland-Sturm Graz (ESPN)
14:00 FÚTBOL TURCO Kayserispor-Besiktas (ESPN 5)
16:00 EUROPA LEAGUE Friburgo-Basilea (Disney+)
16:00 EUROPA LEAGUE Estrella Roja-Celtic (Disney+)
16:00 EUROPA LEAGUE Malmo-Ludogorets (Disney+)
16:00 EUROPA LEAGUE Dinamo Zagreb-Fenerbahce (Disney+)
16:00 EUROPA LEAGUE Betis-Nottingham Forest (ESPN 2)
16:00 EUROPA LEAGUE Niza-Roma (ESPN)
16:00 EUROPA LEAGUE Sporting Braga-Feyenoord (ESPN 3)
16:00 COPA ITALIA Como-Sassuolo (DIRECTV 312)
14:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Alavés (ESPN 4)
16:30 LIGA DE ESPAÑA Real Sociedad-Mallorca (ESPN 4)
16:30 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Rayo Vallecano (DIRECTV 310)
19:00 COPA SUDAMERICANA Atlético Mineiro-Bolívar (ESPN)
20:30 COPA AUF URUGUAY Tacuarembó-Peñarol (VTV Plus)
21:30 COPA LIBERTADORES Palmeiras-River Plate (ESPN)
21:30 COPA SUDAMERICANA Once Caldas-Independiente del Valle (DIRECTV 310)
23:00 CONCACAF Central American Cup Real España-Plaza Amador (Disney+)
23:00 CONCACAF Central American Cup Xelajú-San Miguelito (Disney+)
