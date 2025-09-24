Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol Internacional
Maratón de pelotita

Agenda futbolera del miércoles 24 de setiembre, con más de 20 partidos en 12 horas

Desde la Copa Italia hasta la Europa League, pasando por España, Copa Sudamericana y Libertadores, con Palmeiras-River como plato fuerte.

24.09.2025 07:41

Lectura: 1'

2025-09-24T07:41:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

MIÉRCOLES 24

.

12:00 COPA ITALIA Parma-Spezia (DIRECTV 312)

13:30 COPA ITALIA Hellas Verona-Venezia (DIRECTV 312)

13:45 EUROPA LEAGUE PAOK-Maccabi Tel Aviv (ESPN 2)

13:45 EUROPA LEAGUE Midtjylland-Sturm Graz (ESPN)

14:00 FÚTBOL TURCO Kayserispor-Besiktas (ESPN 5)

16:00 EUROPA LEAGUE Friburgo-Basilea (Disney+)

16:00 EUROPA LEAGUE Estrella Roja-Celtic (Disney+)

16:00 EUROPA LEAGUE Malmo-Ludogorets (Disney+)

16:00 EUROPA LEAGUE Dinamo Zagreb-Fenerbahce (Disney+)

16:00 EUROPA LEAGUE Betis-Nottingham Forest (ESPN 2)

16:00 EUROPA LEAGUE Niza-Roma (ESPN)

16:00 EUROPA LEAGUE Sporting Braga-Feyenoord (ESPN 3)

16:00 COPA ITALIA Como-Sassuolo (DIRECTV 312)

14:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Alavés (ESPN 4)

16:30 LIGA DE ESPAÑA Real Sociedad-Mallorca (ESPN 4)

16:30 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Rayo Vallecano (DIRECTV 310)

19:00 COPA SUDAMERICANA Atlético Mineiro-Bolívar (ESPN)

20:30 COPA AUF URUGUAY Tacuarembó-Peñarol (VTV Plus)

21:30 COPA LIBERTADORES Palmeiras-River Plate (ESPN)

21:30 COPA SUDAMERICANA Once Caldas-Independiente del Valle (DIRECTV 310)

23:00 CONCACAF Central American Cup Real España-Plaza Amador (Disney+)

23:00 CONCACAF Central American Cup Xelajú-San Miguelito (Disney+)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy