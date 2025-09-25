Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol Internacional
Maratón de pelotita

Agenda futbolera del jueves 25 de setiembre: Europa, Libertadores, Sudamericana y más

Desde Osasuna-Elche en España o Genoa-Empoli por Copa Italia, hasta Estudiantes-Flamengo, pasando por Aston Villa-Bologna.

25.09.2025 06:30

JUEVES 25

13:30 COPA ITALIA Genoa-Empoli (DIRECTV 312)

13:45 EUROPA LEAGUE Go Ahead Eagles-FCSB (ESPN 2)

13:45 EUROPA LEAGUE Lille-Brann (ESPN)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Osasuna-Elche (ESPN 4)

16:00 EUROPA LEAGUE Salzburgo-Porto (Disney +)

16:00 EUROPA LEAGUE Aston Villa-Bologna (ESPN)

16:00 EUROPA LEAGUE Young Boys-Panathinaikos (Disney +)

16:00 EUROPA LEAGUE Ferencvaros-Viktoria Plzen (Disney +)

16:00 EUROPA LEAGUE Rangers-Genk (Disney +)

16:00 EUROPA LEAGUE Stuttgart-Celta de Vigo (ESPN 3)

16:00 EUROPA LEAGUE Utrecht-Olympique Lyon (ESPN 2)

16:00 COPA ITALIA Torino-Pisa (DIRECTV 312)

16:30 LIGA DE ESPAÑA Oviedo-Barcelona (DIRECTV 310)

19:00 COPA LIBERTADORES San Pablo-Liga de Quito (ESPN)

21:30 COPA LIBERTADORES Estudiantes de La Plata-Flamengo (ESPN)

21:30 COPA SUDAMERICANA Universidad de Chile-Alianza Lima (DIRECTV 300)

23:00 CONCACAF Central American Cup Cartaginés-Olimpia (Disney +)

