Agenda futbolera del jueves 25 de setiembre: Europa, Libertadores, Sudamericana y más

JUEVES 25
.
13:30 COPA ITALIA Genoa-Empoli (DIRECTV 312)
13:45 EUROPA LEAGUE Go Ahead Eagles-FCSB (ESPN 2)
13:45 EUROPA LEAGUE Lille-Brann (ESPN)
14:30 LIGA DE ESPAÑA Osasuna-Elche (ESPN 4)
16:00 EUROPA LEAGUE Salzburgo-Porto (Disney +)
16:00 EUROPA LEAGUE Aston Villa-Bologna (ESPN)
16:00 EUROPA LEAGUE Young Boys-Panathinaikos (Disney +)
16:00 EUROPA LEAGUE Ferencvaros-Viktoria Plzen (Disney +)
16:00 EUROPA LEAGUE Rangers-Genk (Disney +)
16:00 EUROPA LEAGUE Stuttgart-Celta de Vigo (ESPN 3)
16:00 EUROPA LEAGUE Utrecht-Olympique Lyon (ESPN 2)
16:00 COPA ITALIA Torino-Pisa (DIRECTV 312)
16:30 LIGA DE ESPAÑA Oviedo-Barcelona (DIRECTV 310)
19:00 COPA LIBERTADORES San Pablo-Liga de Quito (ESPN)
21:30 COPA LIBERTADORES Estudiantes de La Plata-Flamengo (ESPN)
21:30 COPA SUDAMERICANA Universidad de Chile-Alianza Lima (DIRECTV 300)
23:00 CONCACAF Central American Cup Cartaginés-Olimpia (Disney +)
