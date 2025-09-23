Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda futbolera del 23 de setiembre: Libertadores, Liga de España, Copa Italia y más

Desde Cagliari-Frosinone hasta Fluminense-Lanús, pasando por Racing-Vélez Sarsfield, Milan-Lecce y Levante-Real Madrid.

23.09.2025 06:48

Lectura: 1'

2025-09-23T06:48:00-03:00
MARTES 23

.

12:00 COPA ITALIA Cagliari-Frosinone (DIRECTV 314)

13:30 COPA ITALIA Udinese-Palermo (DIRECTV 313)

14:00 LIGA DE ESPAÑA Espanyol-Valencia (ESPN 2)

14:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Girona (DIRECTV 312)

15:45 CARABAO CUP Fulham-Cambridge United (Disney +)

15:45 CARABAO CUP Lincoln-Chelsea (Disney +)

16:00 COPA ITALIA Milan-Lecce (DIRECTV 310)

16:00 CARABAO CUP Liverpool-Southampton (Disney +)

16:15 FÚTBOL PORTUGUÉS Benfica-Río Ave (GolTV)

16:30 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Villarreal (DIRECTV 312)

16:30 LIGA DE ESPAÑA Levante-Real Madrid (ESPN)

19:00 COPA LIBERTADORES Racing-Vélez Sarsfield (ESPN)

21:30 COPA SUDAMERICANA Fluminense-Lanús (ESPN)

23:00 CONCACAF Central American Cup Alajuelense-Motagua (Disney +)

