Agenda futbolera del 23 de setiembre: Libertadores, Liga de España, Copa Italia y más

MARTES 23
12:00 COPA ITALIA Cagliari-Frosinone (DIRECTV 314)
13:30 COPA ITALIA Udinese-Palermo (DIRECTV 313)
14:00 LIGA DE ESPAÑA Espanyol-Valencia (ESPN 2)
14:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Girona (DIRECTV 312)
15:45 CARABAO CUP Fulham-Cambridge United (Disney +)
15:45 CARABAO CUP Lincoln-Chelsea (Disney +)
16:00 COPA ITALIA Milan-Lecce (DIRECTV 310)
16:00 CARABAO CUP Liverpool-Southampton (Disney +)
16:15 FÚTBOL PORTUGUÉS Benfica-Río Ave (GolTV)
16:30 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Villarreal (DIRECTV 312)
16:30 LIGA DE ESPAÑA Levante-Real Madrid (ESPN)
19:00 COPA LIBERTADORES Racing-Vélez Sarsfield (ESPN)
21:30 COPA SUDAMERICANA Fluminense-Lanús (ESPN)
23:00 CONCACAF Central American Cup Alajuelense-Motagua (Disney +)
