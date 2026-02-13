Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda deportiva del viernes 13 de febrero: fútbol, básquet, tenis, hockey y más

El inicio de la segunda fecha del Apertura, Aguada-UA, la FA Cup y la Euroliga de básquet sobresalen en la grilla de hoy.

13.02.2026 00:10

Lectura: 2'

2026-02-13T00:10:00-03:00
VIERNES 13

00:00 GOLF Liv Adelaida – ronda 1 (DIRECTV 313)

03:30 HOCKEY Pro League masc / Australia-Pakistán (Disney +)

05:30 HOCKEY Pro League fem / Argentina-Irlanda (ESPN 2)

05:30 SUPER RUGBY Pacific / Waratahs-Reds (Disney +)

07:00 TENIS ATP 500 de Rotterdam (Disney +)

08:30 MMA One Friday Fight 142 (DIRECTV 313)

09:00 PÁDEL Premier Riyadh – semifinales femeninas (Disney +)

09:30 TENIS WTA Catar – semifinales (Disney +)

10:30 CICLISMO Vuelta a Murcia – etapa 1 (DIRECTV 312)

11:00 HOCKEY Pro League masc / Argentina-Bélgica (ESPN 3)

12:00 FÓRMULA 1 Pruebas de pretemporada (ESPN 2)

12:00 PÁDEL Premier Riyadh – semifinales masculinas (Disney +)

13:00 TENIS ATP 250 de Buenos Aires – cuartos de final (TyC Sports y Disney +)

14:00 FÚTBOL TURCO Galatasaray-Eyuspor (Disney +)

15:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Rennes-PSG (ESPN 2)

15:00 BÁSQUET Euroliga / Zalgiris Kaunas-Hapoel Tel Aviv (Basquetpass)

15:00 TENIS ATP 250 de Dallas (Disney +)

15:30 BÁSQUET Euroliga / Mónaco-Baskonia (Basquetpass)

16:00 EREDIVISIE Volendam-PSV Eindhoven (Disney +)

16:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Manchester City-Leicester City (Disney +)

16:15 BÁSQUET Euroliga / Panathinaikos-Fenerbahce (DIRECTV 314 y Basquetpass)

16:30 BUNDESLIGA Borussia Dortmund-Mainz (Disney +)

16:30 BÁSQUET Euroliga / Partizán-Real Madrid (Basquetpass)

16:30 BÁSQUET Euroliga / Olimpia Milano-Dubai (Basquetpass)

16:45 SERIE A DE ITALIA Pisa-Milan (Disney +)

16:45 FA CUP Hull City-Chelsea (ESPN)

16:45 FA CUP Wrexham-Ipswich Town (Disney +)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Elche-Osasuna (ESPN 2)

17:00 GOLF AT&T Pebble Beach Pro – segunda vuelta (ESPN 3)

17:05 LIGUE 1 DE FRANCIA Mónaco-Nantes (Disney +)

18:00 LIGA ARGENTINA Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield (Disney +)

18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Brasil-Argentina (DIRECTV 313)

18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Perú-Ecuador (DIRECTV 312)

19:00 APERTURA Cerro Largo-Wanderers (DIRECTV 301, eventos, Disney + y AntelTV)

20:00 LIGA ARGENTINA Independiente-Lanús (Disney +)

20:00 NATACIÓN ARTÍSTICA Mundial Medellín – día 1 (DIRECTV 312)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Aguada-Unión Atlética (AntelTV-VTV Plus)

21:00 NBA Celebrity Game (ESPN 2)

21:30 APERTURA Liverpool-Defensor Sp. (DIRECTV 301, eventos, Disney + y AntelTV)

22:00 GOLF Liv Adelaida – ronda 2 (DIRECTV 313)

22:15 LIGA ARGENTINA Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield (Disney +)

22:15 LIGA ARGENTINA Unión-San Lorenzo ()

