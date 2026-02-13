Agenda deportiva del viernes 13 de febrero: fútbol, básquet, tenis, hockey y más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
VIERNES 13
00:00 GOLF Liv Adelaida – ronda 1 (DIRECTV 313)
03:30 HOCKEY Pro League masc / Australia-Pakistán (Disney +)
05:30 HOCKEY Pro League fem / Argentina-Irlanda (ESPN 2)
05:30 SUPER RUGBY Pacific / Waratahs-Reds (Disney +)
07:00 TENIS ATP 500 de Rotterdam (Disney +)
08:30 MMA One Friday Fight 142 (DIRECTV 313)
09:00 PÁDEL Premier Riyadh – semifinales femeninas (Disney +)
09:30 TENIS WTA Catar – semifinales (Disney +)
10:30 CICLISMO Vuelta a Murcia – etapa 1 (DIRECTV 312)
11:00 HOCKEY Pro League masc / Argentina-Bélgica (ESPN 3)
12:00 FÓRMULA 1 Pruebas de pretemporada (ESPN 2)
12:00 PÁDEL Premier Riyadh – semifinales masculinas (Disney +)
13:00 TENIS ATP 250 de Buenos Aires – cuartos de final (TyC Sports y Disney +)
14:00 FÚTBOL TURCO Galatasaray-Eyuspor (Disney +)
15:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Rennes-PSG (ESPN 2)
15:00 BÁSQUET Euroliga / Zalgiris Kaunas-Hapoel Tel Aviv (Basquetpass)
15:00 TENIS ATP 250 de Dallas (Disney +)
15:30 BÁSQUET Euroliga / Mónaco-Baskonia (Basquetpass)
16:00 EREDIVISIE Volendam-PSV Eindhoven (Disney +)
16:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Manchester City-Leicester City (Disney +)
16:15 BÁSQUET Euroliga / Panathinaikos-Fenerbahce (DIRECTV 314 y Basquetpass)
16:30 BUNDESLIGA Borussia Dortmund-Mainz (Disney +)
16:30 BÁSQUET Euroliga / Partizán-Real Madrid (Basquetpass)
16:30 BÁSQUET Euroliga / Olimpia Milano-Dubai (Basquetpass)
16:45 SERIE A DE ITALIA Pisa-Milan (Disney +)
16:45 FA CUP Hull City-Chelsea (ESPN)
16:45 FA CUP Wrexham-Ipswich Town (Disney +)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Elche-Osasuna (ESPN 2)
17:00 GOLF AT&T Pebble Beach Pro – segunda vuelta (ESPN 3)
17:05 LIGUE 1 DE FRANCIA Mónaco-Nantes (Disney +)
18:00 LIGA ARGENTINA Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield (Disney +)
18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Brasil-Argentina (DIRECTV 313)
18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Perú-Ecuador (DIRECTV 312)
19:00 APERTURA Cerro Largo-Wanderers (DIRECTV 301, eventos, Disney + y AntelTV)
20:00 LIGA ARGENTINA Independiente-Lanús (Disney +)
20:00 NATACIÓN ARTÍSTICA Mundial Medellín – día 1 (DIRECTV 312)
20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Aguada-Unión Atlética (AntelTV-VTV Plus)
21:00 NBA Celebrity Game (ESPN 2)
21:30 APERTURA Liverpool-Defensor Sp. (DIRECTV 301, eventos, Disney + y AntelTV)
22:00 GOLF Liv Adelaida – ronda 2 (DIRECTV 313)
22:15 LIGA ARGENTINA Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield (Disney +)
22:15 LIGA ARGENTINA Unión-San Lorenzo ()
