Agenda deportiva del sábado 6 de diciembre: fútbol internacional, básquet, tenis y más

Las semifinales del Final 4 de la Liga Sudamericana, la F1 en Abu Dabi y Betis-Barcelona sobresalen junto al fixture del Mundial 2026.

06.12.2025 01:33

Lectura: 3'

2025-12-06T01:33:00-03:00
SÁBADO 6

07:00 HANDBALL Mundial femenino / Uruguay-Croacia (DIRECTV 312)

07:30 FÓRMULA 1 Abu Dabi – práctica 3 (Disney +)

08:30 FÚTBOL FEMENINO ITALIANO Napoli-Milan (DIRECTV 314)

09:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Arsenal-Liverpool (ESPN 4)

09:05 FÓRMULA 2 Abu Dabi – carrera sprint (ESPN 3)

09:30 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Arsenal (ESPN)

09:30 CHAMPIONSHIP Derby County-Leicester City (ESPN 5)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Getafe (DIRECTV 310)

10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Andorra-Almería (DIRECTV 316)

10:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 1 (DIRECTV 312)

10:30 FÚTBOL FEMENINO ITALIANO Roma-Juventus (DIRECTV 313)

11:00 SERIE A DE ITALIA Sassuolo-Fiorentina (Disney +)

11:00 FÓRMULA 1 Abu Dabi – clasificación (Disney +)

11:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 2 (DIRECTV 312)

11:30 BUNDESLIGA Augsburgo-Bayer Leverkusen (Disney +)

11:30 BUNDESLIGA Koln-St. Pauli (Disney +)

11:30 BUNDESLIGA Heidenheim-Friburgo (Disney +)

11:30 BUNDESLIGA Stuttgart-Bayern Munich (ESPN 2)

11:30 BUNDESLIGA Wolfsburgo-Unión Berlin (Disney +)

11:30 BÁSQUET ARGENTINO Boca Juniors-Unión (TyC Sports)

12:00 PREMIER LEAGUE Bournemouth-Chelsea (Disney +)

12:00 PREMIER LEAGUE Everton-Nottingham Forest (Disney +)

12:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Sunderland (ESPN)

12:00 PREMIER LEAGUE Newcastle United-Burnley (Disney +)

12:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Brentford (Disney +)

12:00 CHAMPIONSHIP Bristol City-Millwall (Disney +)

12:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 3 (DIRECTV 312)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Alavés-Real Sociedad (ESPN 3)

12:15 LIGA 2 DE ESPAÑA Huesca-Valladolid (Disney +)

12:30 EREDIVISIE Heerenveen-PSV Eindhoven (ESPN 4)

12:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Santa Clara-Casa Pia (GolTV)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Nantes-Lens (Disney +)

13:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 4 (DIRECTV 312)

14:00 MUNDIAL 2026 Lanzamiento del fixture (Canal 5, AUFTV y DIRECTV 310)

14:00 SERIE A DE ITALIA Inter-Como (ESPN 2)

14:00 HANDBALL Mundial femenino / Argentina-Francia (DIRECTV 312)

14:30 PREMIER LEAGUE Leeds United-Liverpool (Disney +)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Betis-Barcelona (ESPN)

14:30 BUNDESLIGA Leipzig-Eintracht Frankfurt (ESPN 5)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Real Sociedad B-Sporting Gijón (DIRECTV 316)

14:45 EREDIVISIE Fortuna Sittard-Ajax (Disney +)

15:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Toulouse-Estrasburgo (Disney +)

15:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 1 (DIRECTV 312)

16:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 2 (DIRECTV 312)

16:30 BOXEO Rafael Acosta-Franck Urquiaga (ESPN 3)

16:45 SERIE A DE ITALIA Hellas Verona-Atalanta (Disney +)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Atlético de Madrid (ESPN)

17:00 EREDIVISIE Feyenoord-PEC Zwolle (ESPN 4)

17:00 ASCENSO ARGENTINO Acassuso-Real Pilar (DIRECTV 310)

17:05 LIGUE 1 DE FRANCIA PSG-Rennes (Disney +)

17:10 BÁSQUET Liga Sudamericana semifinal 1 / Defensor Sporting-Ferro (DIRECTV 313)

17:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 3 (DIRECTV 312)

17:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Famalição-Sporting Braga (GolTV)

18:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 4 (DIRECTV 312)

19:40 BÁSQUET Liga Sudamericana semifinal 2 / Regatas-Olimpia Kings (DIRECTV 313)

20:00 UFC 323 – preliminares (ESPN 5)

22:00 BOXEO Isaac Cru-Lamonth Roach (ESPN)

23:59 UFC 323 – Merab Dvalishvili-Petr Yan (Disney +)

