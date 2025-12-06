Agenda deportiva del sábado 6 de diciembre: fútbol internacional, básquet, tenis y más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
SÁBADO 6
.
07:00 HANDBALL Mundial femenino / Uruguay-Croacia (DIRECTV 312)
07:30 FÓRMULA 1 Abu Dabi – práctica 3 (Disney +)
08:30 FÚTBOL FEMENINO ITALIANO Napoli-Milan (DIRECTV 314)
09:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Arsenal-Liverpool (ESPN 4)
09:05 FÓRMULA 2 Abu Dabi – carrera sprint (ESPN 3)
09:30 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Arsenal (ESPN)
09:30 CHAMPIONSHIP Derby County-Leicester City (ESPN 5)
10:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Getafe (DIRECTV 310)
10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Andorra-Almería (DIRECTV 316)
10:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 1 (DIRECTV 312)
10:30 FÚTBOL FEMENINO ITALIANO Roma-Juventus (DIRECTV 313)
11:00 SERIE A DE ITALIA Sassuolo-Fiorentina (Disney +)
11:00 FÓRMULA 1 Abu Dabi – clasificación (Disney +)
11:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 2 (DIRECTV 312)
11:30 BUNDESLIGA Augsburgo-Bayer Leverkusen (Disney +)
11:30 BUNDESLIGA Koln-St. Pauli (Disney +)
11:30 BUNDESLIGA Heidenheim-Friburgo (Disney +)
11:30 BUNDESLIGA Stuttgart-Bayern Munich (ESPN 2)
11:30 BUNDESLIGA Wolfsburgo-Unión Berlin (Disney +)
11:30 BÁSQUET ARGENTINO Boca Juniors-Unión (TyC Sports)
12:00 PREMIER LEAGUE Bournemouth-Chelsea (Disney +)
12:00 PREMIER LEAGUE Everton-Nottingham Forest (Disney +)
12:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Sunderland (ESPN)
12:00 PREMIER LEAGUE Newcastle United-Burnley (Disney +)
12:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Brentford (Disney +)
12:00 CHAMPIONSHIP Bristol City-Millwall (Disney +)
12:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 3 (DIRECTV 312)
12:15 LIGA DE ESPAÑA Alavés-Real Sociedad (ESPN 3)
12:15 LIGA 2 DE ESPAÑA Huesca-Valladolid (Disney +)
12:30 EREDIVISIE Heerenveen-PSV Eindhoven (ESPN 4)
12:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Santa Clara-Casa Pia (GolTV)
13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Nantes-Lens (Disney +)
13:00 TENIS Ultimate Showdown – sesión tarde partido 4 (DIRECTV 312)
14:00 MUNDIAL 2026 Lanzamiento del fixture (Canal 5, AUFTV y DIRECTV 310)
14:00 SERIE A DE ITALIA Inter-Como (ESPN 2)
14:00 HANDBALL Mundial femenino / Argentina-Francia (DIRECTV 312)
14:30 PREMIER LEAGUE Leeds United-Liverpool (Disney +)
14:30 LIGA DE ESPAÑA Betis-Barcelona (ESPN)
14:30 BUNDESLIGA Leipzig-Eintracht Frankfurt (ESPN 5)
14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Real Sociedad B-Sporting Gijón (DIRECTV 316)
14:45 EREDIVISIE Fortuna Sittard-Ajax (Disney +)
15:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Toulouse-Estrasburgo (Disney +)
15:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 1 (DIRECTV 312)
16:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 2 (DIRECTV 312)
16:30 BOXEO Rafael Acosta-Franck Urquiaga (ESPN 3)
16:45 SERIE A DE ITALIA Hellas Verona-Atalanta (Disney +)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Atlético de Madrid (ESPN)
17:00 EREDIVISIE Feyenoord-PEC Zwolle (ESPN 4)
17:00 ASCENSO ARGENTINO Acassuso-Real Pilar (DIRECTV 310)
17:05 LIGUE 1 DE FRANCIA PSG-Rennes (Disney +)
17:10 BÁSQUET Liga Sudamericana semifinal 1 / Defensor Sporting-Ferro (DIRECTV 313)
17:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 3 (DIRECTV 312)
17:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Famalição-Sporting Braga (GolTV)
18:15 TENIS Ultimate Showdown – sesión noche partido 4 (DIRECTV 312)
19:40 BÁSQUET Liga Sudamericana semifinal 2 / Regatas-Olimpia Kings (DIRECTV 313)
20:00 UFC 323 – preliminares (ESPN 5)
22:00 BOXEO Isaac Cru-Lamonth Roach (ESPN)
23:59 UFC 323 – Merab Dvalishvili-Petr Yan (Disney +)
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]