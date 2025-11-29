Contenido creado por José Luis Calvete

Agenda deportiva del sábado 29 de noviembre: mucho fútbol, rugby, tenis y más

SÁBADO 29

09:30 CHAMPIONSHIP Stoke City-Hull City (ESPN 5)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Mallorca-Osasuna (ESPN)

10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Ceuta-Burgos (Disney +)

11:00 SERIE A DE ITALIA Genoa-Hellas Verona (ESPN 4)

11:00 SERIE A DE ITALIA Parma-Udinese (Disney +)

11:00 FÓRMULA 1 Catar - carrera sprint (Disney +)

11:00 TENIS Challenger de Temuco – semifinales (Disney +)

11:30 BUNDESLIGA Bayern Munich-St. Pauli (ESPN 2)

11:30 BUNDESLIGA Hoffenheim-Augsburgo (Disney +)

11:30 BUNDESLIGA Unión Berlín-Heidenheim (Disney +)

11:30 BUNDESLIGA Werder Bremen-Koln (Disney +)

11:30 VÓLEY FEMENINO Italia / Cuneo Granda-Igor Novara (DIRECTV 312)

12:00 PREMIER LEAGUE Brentford-Burnley (Disney +)

12:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Leeds United (ESPN)

12:00 PREMIER LEAGUE Sunderland-Bournemouth (Disney +)

12:00 RUGBY Amistoso / Gales-Sudáfrica (Disney +)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Alavés (DIRECTV 310)

12:15 LIGA 2 DE ESPAÑA Cultural Leonesa-Granada (Disney +)

12:30 RUGBY FRANCÉS Clermont-Stade Francais (Disney +)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Mónaco-PSG (ESPN 4)

13:15 FÓRMULA 2 Catar – carrera sprint (ESPN 3)

14:00 SERIE A DE ITALIA Juventus-Cagliari (Disney +)

14:00 FÚTBOL TURCO Trabzonspor-Konyaspor (ESPN 5)

14:30 BUNDESLIGA Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Disney +)

14:30 PREMIER LEAGUE Everton-Newcastle United (ESPN 2)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Levante-Athletic Bilbao (ESPN 3)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Albacete-Deportivo La Coruña (Disney +)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Almería-Huesca (DIRECTV 316)

14:30 FÚTBOL FEMENINO Amistoso / Inglaterra-China (Disney +)

14:30 RUGBY INGLÉS Bristol Bears-Northampton Saints (Disney +)

15:00 LIGUE 1 DE FRANCIA París FC-Auxerre (ESPN)

15:00 FÓRMULA 1 Catar - clasificación (Disney +)

16:30 HANDBALL Mundial femenino / Croacia-Dinamarca (DIRECTV 312)

16:30 POLO Abierto de Palermo – semifinal 1 (ESPN 3)

16:45 SERIE A DE ITALIA Milan-Lazio (ESPN 2)

17:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Fulham (Disney +)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Oviedo (DIRECTV 310)

17:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Valladolid-Málaga (DIRECTV 316)

17:00 ASCENSO ARGENTINO Deportivo Armenio-Sportivo Italiano (DIRECTV 311)

17:00 RUGBY FRANCÉS Toulouse-Racing 92 (ESPN 4)

17:05 LIGUE 1 DE FRANCIA Olympique Marsella-Toulouse (Disney +)

18:00 COPA LIBERTADORES Final / Palmeiras-Flamengo (ESPN)

19:00 PÁDEL Premier México Major – semifinales femeninas y masculinas 1 (ESPN 3)

20:30 SEGUNDA DIVISIÓN Atenas-Deportivo Maldonado (VTV Plus)

21:30 LIGA ARGENTINA Central Córdoba-Estudiantes (Disney +)

23:00 PÁDEL Premier México Major – semifinales femeninas y masculinas 2 (ESPN 3)

23:59 BOXEO Elijah Pierce-Lorenzo Parra (ESPN)

