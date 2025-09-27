Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda deportiva del sábado 27: fútbol, rugby, motor, remo, combate y mucho más

Desde el Atlético-Real Madrid de la mañana hasta el Atenas-Tacuarembó de la noche, pasando por Klüver y Cetraro en el Mundial de remo.

27.09.2025 00:10

Lectura: 4'

2025-09-27T00:10:00-03:00
SÁBADO 27

00:40 MOTO 3 Gran Premio de Japón – clasificación (Disney +)

01:35 MOTO 2 Gran Premio de Japón – clasificación (Disney +)

02:00 RUGBY CHAMPIONSHIP Nueva Zelanda-Australia (ESPN)

02:30 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera sprint (ESPN 2)

03:50 MUNDIAL DE REMO Final single ligero – Felipe Klüver (worldrowing.com)

07:00 CICLISMO Road World Championships Ruanda - mujeres (DIRECTV 312)

07:30 VÓLEY Mundial masculino / semifinal Polonia-Italia (DIRECTV 310)

08:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Arsenal-Aston Villa (Disney +)

08:30 PREMIER LEAGUE Brentford-Manchester United (ESPN)

09:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Levante (ESPN 3)

09:00 SBK MotorLand Aragón – carrera 1 (ESPN 2)

09:00 PÁDEL Premier Alemania – semifinales (Disney +)

09:30 RUGBY FRANCÉS Stade Francais-Bordeaux (ESPN 4)

10:00 DIVISIONAL D Deportivo LSM-Real Montevideo (AUFTV)

10:00 FUTSAL FEMENINO Final / Nacional-Peñarol (AUFTV)

10:00 SERIE A DE ITALIA Como-Cremonese (Disney +)

10:30 BUNDESLIGA Heidenheim-Augsburgo (Disney +)

10:30 BUNDESLIGA Mainz-Borussia Dortmund (ESPN 2)

10:30 BUNDESLIGA St. Pauli-Bayer Leverkusen (Disney +)

10:30 BUNDESLIGA Wolfsburgo-Leipzig (Disney +)

10:45 SEGUNDA DIVISIÓN Albion-Cerrito (VTV Plus)

11:00 PREMIER LEAGUE Chelsea-Brighton (ESPN)

11:00 PREMIER LEAGUE Crystal Palace-Liverpool (Disney +)

11:00 PREMIER LEAGUE Leeds United-Bournemouth (Disney +)

11:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Burnley (Disney +)

11:15 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Real Madrid (DIRECTV 310)

11:30 EREDIVISIE Ajax-NAC Breda (ESPN 4)

11:30 RUGBY CHAMPIONSHIP Sudáfrica-Argentina (ESPN 3)

11:30 MMA PFL Mena Alaqraa-Galal (DIRECTV 320)

12:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Lorient-Mónaco (Disney +)

12:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Santa Clara-Tondela (GolTV)

13:00 SEGUNDA DIVISIÓN Fénix-La Luz (VTV Plus)

13:00 SERIE A DE ITALIA Juventus-Atalanta (ESPN)

13:00 GOLF Ryder Cup – día 2 (ESPN 2)

13:30 PREMIER LEAGUE Nottingham Forest-Sunderland (Disney +)

13:30 LIGA DE ESPAÑA Mallorca-Alavés (ESPN 4)

13:30 BUNDESLIGA Borussia Monchengladbach-Eintracht Frankfurt (ESPN 5)

13:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Éibar-Deportivo La Coruña (DIRECTV 319)

13:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Racing de Santander-Andorra (Disney +)

14:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Toulouse-Nantes (Disney +)

14:30 FÚTBOL ARGENTINO Aldosivi-Argentinos Juniors (TyC Sports)

14:30 FÚTBOL ARGENTINO Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central ()

15:00 EREDIVISIE Excelsior-PSV Eindhoven (Disney +)

15:00 MOTOAMERICA New Jersey Motorsports Park – carrera 1 (ESPN 7)

15:00 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour - Viena CSI 5 (DIRECTV 314)

15:30 TORNEO CLAUSURA Liverpool-Boston River (VTV Plus)

15:30 SEGUNDA DIVISIÓN Rampla Juniors-Rentistas (VTV)

15:30 RUGBY ARGENTINO Tucumán-Huirapuca (DIRECTV 317)

15:45 SERIE A DE ITALIA Cagliari-Inter (Disney +)

16:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers (ESPN 3)

16:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Athletic Bilbao (DIRECTV 310)

16:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Las Palmas-Almería (DIRECTV 319)

16:05 LIGUE 1 DE FRANCIA PSG-Auxerre (Disney +)

16:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Estoril-Sporting Lisboa (GolTV)

16:45 FÚTBOL ARGENTINO San Lorenzo-Godoy Cruz (TyC Sports)

17:00 MUNDIAL SUB-20 Corea del Sur-Ucrania (DIRECTV 313)

17:00 MUNDIAL SUB-20 Japón-Egipto (DIRECTV 312)

18:00 TORNEO CLAUSURA Cerro Largo-Peñarol (VTV Plus)

19:00 FÚTBOL ARGENTINO Defensa y Justicia-Boca Juniors (ESPN)

19:00 ASCENSO ARGENTINO San Telmo-Gimnasia y Esgrima Jujuy (TyC Sports)

20:00 MUNDIAL SUB-20 Chile-Nueva Zelanda (DIRECTV 310)

20:00 MUNDIAL SUB-20 Paraguay-Panamá (DIRECTV 313)

20:00 FÚTBOL PERUANO Universitario-Cusco (GolTV)

20:00 UFC Preliminares (ESPN 5)

21:00 BOXEO Najee López-Kalvin Henderson (ESPN)

21:15 SEGUNDA DIVISIÓN Atenas-Tacuarembó (VTV Plus)

21:15 FÚTBOL ARGENTINO Talleres-Sarmiento (TyC Sports)

23:00 MOTO 3 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)

23:00 UFC Carlos Ulberg-Dominick Reyes (ESPN 5)

DOMINGO 28

00:15 MOTO 2 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)

02:00 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)

03:31 MUNDIAL DE REMO Final single abierto – Bruno Cetraro (worldrowing.com)

