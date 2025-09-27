Agenda deportiva del sábado 27: fútbol, rugby, motor, remo, combate y mucho más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
SÁBADO 27
00:40 MOTO 3 Gran Premio de Japón – clasificación (Disney +)
01:35 MOTO 2 Gran Premio de Japón – clasificación (Disney +)
02:00 RUGBY CHAMPIONSHIP Nueva Zelanda-Australia (ESPN)
02:30 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera sprint (ESPN 2)
03:50 MUNDIAL DE REMO Final single ligero – Felipe Klüver (worldrowing.com)
07:00 CICLISMO Road World Championships Ruanda - mujeres (DIRECTV 312)
07:30 VÓLEY Mundial masculino / semifinal Polonia-Italia (DIRECTV 310)
08:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Arsenal-Aston Villa (Disney +)
08:30 PREMIER LEAGUE Brentford-Manchester United (ESPN)
09:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Levante (ESPN 3)
09:00 SBK MotorLand Aragón – carrera 1 (ESPN 2)
09:00 PÁDEL Premier Alemania – semifinales (Disney +)
09:30 RUGBY FRANCÉS Stade Francais-Bordeaux (ESPN 4)
10:00 DIVISIONAL D Deportivo LSM-Real Montevideo (AUFTV)
10:00 FUTSAL FEMENINO Final / Nacional-Peñarol (AUFTV)
10:00 SERIE A DE ITALIA Como-Cremonese (Disney +)
10:30 BUNDESLIGA Heidenheim-Augsburgo (Disney +)
10:30 BUNDESLIGA Mainz-Borussia Dortmund (ESPN 2)
10:30 BUNDESLIGA St. Pauli-Bayer Leverkusen (Disney +)
10:30 BUNDESLIGA Wolfsburgo-Leipzig (Disney +)
10:45 SEGUNDA DIVISIÓN Albion-Cerrito (VTV Plus)
11:00 PREMIER LEAGUE Chelsea-Brighton (ESPN)
11:00 PREMIER LEAGUE Crystal Palace-Liverpool (Disney +)
11:00 PREMIER LEAGUE Leeds United-Bournemouth (Disney +)
11:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Burnley (Disney +)
11:15 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Real Madrid (DIRECTV 310)
11:30 EREDIVISIE Ajax-NAC Breda (ESPN 4)
11:30 RUGBY CHAMPIONSHIP Sudáfrica-Argentina (ESPN 3)
11:30 MMA PFL Mena Alaqraa-Galal (DIRECTV 320)
12:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Lorient-Mónaco (Disney +)
12:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Santa Clara-Tondela (GolTV)
13:00 SEGUNDA DIVISIÓN Fénix-La Luz (VTV Plus)
13:00 SERIE A DE ITALIA Juventus-Atalanta (ESPN)
13:00 GOLF Ryder Cup – día 2 (ESPN 2)
13:30 PREMIER LEAGUE Nottingham Forest-Sunderland (Disney +)
13:30 LIGA DE ESPAÑA Mallorca-Alavés (ESPN 4)
13:30 BUNDESLIGA Borussia Monchengladbach-Eintracht Frankfurt (ESPN 5)
13:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Éibar-Deportivo La Coruña (DIRECTV 319)
13:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Racing de Santander-Andorra (Disney +)
14:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Toulouse-Nantes (Disney +)
14:30 FÚTBOL ARGENTINO Aldosivi-Argentinos Juniors (TyC Sports)
14:30 FÚTBOL ARGENTINO Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central ()
15:00 EREDIVISIE Excelsior-PSV Eindhoven (Disney +)
15:00 MOTOAMERICA New Jersey Motorsports Park – carrera 1 (ESPN 7)
15:00 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour - Viena CSI 5 (DIRECTV 314)
15:30 TORNEO CLAUSURA Liverpool-Boston River (VTV Plus)
15:30 SEGUNDA DIVISIÓN Rampla Juniors-Rentistas (VTV)
15:30 RUGBY ARGENTINO Tucumán-Huirapuca (DIRECTV 317)
15:45 SERIE A DE ITALIA Cagliari-Inter (Disney +)
16:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers (ESPN 3)
16:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Athletic Bilbao (DIRECTV 310)
16:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Las Palmas-Almería (DIRECTV 319)
16:05 LIGUE 1 DE FRANCIA PSG-Auxerre (Disney +)
16:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Estoril-Sporting Lisboa (GolTV)
16:45 FÚTBOL ARGENTINO San Lorenzo-Godoy Cruz (TyC Sports)
17:00 MUNDIAL SUB-20 Corea del Sur-Ucrania (DIRECTV 313)
17:00 MUNDIAL SUB-20 Japón-Egipto (DIRECTV 312)
18:00 TORNEO CLAUSURA Cerro Largo-Peñarol (VTV Plus)
19:00 FÚTBOL ARGENTINO Defensa y Justicia-Boca Juniors (ESPN)
19:00 ASCENSO ARGENTINO San Telmo-Gimnasia y Esgrima Jujuy (TyC Sports)
20:00 MUNDIAL SUB-20 Chile-Nueva Zelanda (DIRECTV 310)
20:00 MUNDIAL SUB-20 Paraguay-Panamá (DIRECTV 313)
20:00 FÚTBOL PERUANO Universitario-Cusco (GolTV)
20:00 UFC Preliminares (ESPN 5)
21:00 BOXEO Najee López-Kalvin Henderson (ESPN)
21:15 SEGUNDA DIVISIÓN Atenas-Tacuarembó (VTV Plus)
21:15 FÚTBOL ARGENTINO Talleres-Sarmiento (TyC Sports)
23:00 MOTO 3 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)
23:00 UFC Carlos Ulberg-Dominick Reyes (ESPN 5)
DOMINGO 28
00:15 MOTO 2 Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)
02:00 MOTO GP Gran Premio de Japón – carrera (ESPN 2)
03:31 MUNDIAL DE REMO Final single abierto – Bruno Cetraro (worldrowing.com)
