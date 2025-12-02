Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda deportiva del miércoles 2 de diciembre: fútbol, handball, básquetbol y más

Las eliminatorias femeninas y partidos de la Premier League, La Liga de España y la Copa Italia sobresalen entre 20 eventos.

14:00 COPA DE ALEMANIA Borussia Monchengladbach-St. Pauli (Disney +)

14:00 HANDBALL FEMENINO Mundial / Argentina-Egipto (DIRECTV 312)

15:00 COPA DEL REY Portugalete-Alavés (Flow)

15:00 FÚTBOL FEMENINO Nations League tercer puesto / Suecia-Francia (Disney +)

16:00 FÚTBOL FEMENINO Amistoso / Inglaterra-Ghana (Disney +)

16:30 PREMIER LEAGUE Fulham-Manchester City (ESPN)

16:30 PREMIER LEAGUE Bournemouth-Everton (ESPN 2)

16:30 FÚTBOL FEMENINO Nations League final / España-Alemania (ESPN 4)

16:45 FÚTBOL FEMENINO Amistoso / Países Bajos-Corea del Sur (DIRECTV 318)

16:45 BÁSQUET Euroliga / Real Madrid-Dubai (DIRECTV 311)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Atlético de Madrid (DIRECTV 310)

17:00 COPA ITALIA Juventus-Udinese (DIRECTV 313)

17:00 COPA DEL REY Naval Carnero-Getafe (Flow)

17:00 COPA DE ALEMANIA Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (ESPN 3)

17:15 PREMIER LEAGUE Newcastle United-Tottenham Hotspur (Disney +)

18:00 FÚTBOL FEMENINO Eliminatorias / Uruguay-Ecuador (DIRECTV 314)

20:00 FÚTBOL FEMENINO Eliminatorias / Chile-Paraguay (DIRECTV 314)

20:00 FÚTBOL FEMENINO Eliminatorias / Venezuela-Perú (DIRECTV 317)

21:00 COPA ECUADOR Cuenca Juniors-Universidad Católica (DIRECTV 311)

21:30 NHL Florida Panthers-Toronto Maple Leafs (ESPN 4)

