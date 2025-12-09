Agenda deportiva del martes 9 de diciembre: fútbol de Champions, básquet, handball y más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
MARTES 9
.
08:30 HOCKEY Pro League masc / Alemania-Bélgica (Disney +)
09:15 CHAMPIONS ASIA Johor-Shanghái (Disney +)
10:00 VÓLEY Mundial femenino / Dentil Praia Clube-Zamalek (DIRECTV 316)
11:00 HOCKEY Pro League fem / Inglaterra-Bélgica (Disney +)
12:30 CHAMPIONS LEAGUE Kairat Almaty-Olympiacos (ESPN)
13:30 HANDBALL Mundial femenino / Alemania-Brasil (DIRECTV 312)
13:30 VÓLEY Mundial femenino / Conegliano-Orlando Valkyries (DIRECTV 313)
14:30 FEMENINO Champions / St. Polten-Juventus (Disney +)
14:45 CHAMPIONS LEAGUE Bayern Munich-Sporting Lisboa (ESPN)
16:30 HANDBALL Mundial femenino / Noruega-Montenegro (DIRECTV 312)
17:00 CHAMPIONS LEAGUE Atalanta-Chelsea (ESPN 5)
17:00 CHAMPIONS LEAGUE Barcelona-Eintracht Frankfurt (ESPN 2)
17:00 CHAMPIONS LEAGUE Inter-Liverpool (ESPN)
17:00 CHAMPIONS LEAGUE Mónaco-Galatasaray (ESPN 7)
17:00 CHAMPIONS LEAGUE PSV Eindhoven-Atlético de Madrid (ESPN 3)
17:00 CHAMPIONS LEAGUE Royale Union SG-Olympique Marsella (ESPN 6)
17:00 CHAMPIONS LEAGUE Tottenham Hotspur-Slavia Praga (ESPN 4)
17:00 CHAMPIONSHIP Queens Park Rangers-Birmingham City (Disney +)
17:00 FEMENINO Champions / Arsenal-Twente (Disney +)
17:00 FEMENINO Champions / PSG-Leuven (Disney +)
17:00 FEMENINO Champions / Real Madrid-Wolfsburgo (Disney +)
17:00 VÓLEY Mundial femenino / Zhetysu-Savino del Benne Scandicci (DIRECTV 316)
19:00 HOCKEY Pro League masc / Países Bajos-Pakistán (Disney +)
20:00 MESSI CUP Barcelona-River Plate (ESPN 2)
20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Welcome-Urunday Universitario (Basquetpass)
20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Cordón-Malvín (Basquetpass)
20:30 VÓLEY Mundial femenino / San Cristóvao Saúde-Alianza Lima (DIRECTV 313)
21:00 BÁSQUET ARGENTINO Unión de Santa Fe-Independiente Olavarría (Basquetpass)
21:00 BÉISBOL COLOMBIANO Tigres de Cartagena-Caimanes de Barranquilla (ESPN 5)
21:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Unión Atlética-Hebraica y Macabi (VTV Plus)
21:30 NHL Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackers (ESPN 4)
21:30 HOCKEY Pro League fem / Alemania-Países Bajos (Disney +)
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]