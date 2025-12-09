Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda deportiva del martes 9 de diciembre: fútbol de Champions, básquet, handball y más

Desde el Mundial femenino de handball hasta Unión Atlética-Hebraica, pasando por Inter-Liverpool como plato fuerte de la tarde.

09.12.2025 08:57

Lectura: 2'

2025-12-09T08:57:00-03:00
MARTES 9

08:30 HOCKEY Pro League masc / Alemania-Bélgica (Disney +)

09:15 CHAMPIONS ASIA Johor-Shanghái (Disney +)

10:00 VÓLEY Mundial femenino / Dentil Praia Clube-Zamalek (DIRECTV 316)

11:00 HOCKEY Pro League fem / Inglaterra-Bélgica (Disney +)

12:30 CHAMPIONS LEAGUE Kairat Almaty-Olympiacos (ESPN)

13:30 HANDBALL Mundial femenino / Alemania-Brasil (DIRECTV 312)

13:30 VÓLEY Mundial femenino / Conegliano-Orlando Valkyries (DIRECTV 313)

14:30 FEMENINO Champions / St. Polten-Juventus (Disney +)

14:45 CHAMPIONS LEAGUE Bayern Munich-Sporting Lisboa (ESPN)

16:30 HANDBALL Mundial femenino / Noruega-Montenegro (DIRECTV 312)

17:00 CHAMPIONS LEAGUE Atalanta-Chelsea (ESPN 5)

17:00 CHAMPIONS LEAGUE Barcelona-Eintracht Frankfurt (ESPN 2)

17:00 CHAMPIONS LEAGUE Inter-Liverpool (ESPN)

17:00 CHAMPIONS LEAGUE Mónaco-Galatasaray (ESPN 7)

17:00 CHAMPIONS LEAGUE PSV Eindhoven-Atlético de Madrid (ESPN 3)

17:00 CHAMPIONS LEAGUE Royale Union SG-Olympique Marsella (ESPN 6)

17:00 CHAMPIONS LEAGUE Tottenham Hotspur-Slavia Praga (ESPN 4)

17:00 CHAMPIONSHIP Queens Park Rangers-Birmingham City (Disney +)

17:00 FEMENINO Champions / Arsenal-Twente (Disney +)

17:00 FEMENINO Champions / PSG-Leuven (Disney +)

17:00 FEMENINO Champions / Real Madrid-Wolfsburgo (Disney +)

17:00 VÓLEY Mundial femenino / Zhetysu-Savino del Benne Scandicci (DIRECTV 316)

19:00 HOCKEY Pro League masc / Países Bajos-Pakistán (Disney +)

20:00 MESSI CUP Barcelona-River Plate (ESPN 2)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Welcome-Urunday Universitario (Basquetpass)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Cordón-Malvín (Basquetpass)

20:30 VÓLEY Mundial femenino / San Cristóvao Saúde-Alianza Lima (DIRECTV 313)

21:00 BÁSQUET ARGENTINO Unión de Santa Fe-Independiente Olavarría (Basquetpass)

21:00 BÉISBOL COLOMBIANO Tigres de Cartagena-Caimanes de Barranquilla (ESPN 5)

21:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Unión Atlética-Hebraica y Macabi (VTV Plus)

21:30 NHL Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackers (ESPN 4)

21:30 HOCKEY Pro League fem / Alemania-Países Bajos (Disney +)

