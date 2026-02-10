Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda deportiva del martes 10 de febrero: fútbol europeo, básquetbol, tenis, hockey y más

El clásico entre Aguada y Goes se roba las miradas de la noche. Además hay Premier, Copa Italia, Libertadores y Sudamericano femenino U20.

10.02.2026 00:10

Lectura: 2'

MARTES 10

05:30 HOCKEY Pro League fem / Irlanda-Argentina (ESPN 2)

05:30 HOCKEY Pro League masc / Australia-Pakistán (Disney +)

06:00 PÁDEL Premier Riyadh (Disney +)

07:00 TENIS ATP 500 de Rotterdam (Disney +)

07:00 TENIS WTA Catar (Disney +)

07:00 HOCKEY Pro League masc / España-Inglaterra (Disney +)

08:30 HOCKEY Pro League fem / China-Inglaterra (Disney +)

09:15 CHAMPIONS ASIA Shanghai Shenhua-Machida (Disney +)

09:30 HOCKEY Pro League fem / España-Alemania (Disney +)

11:00 HOCKEY Pro League masc / Bélgica-Argentina (ESPN 3)

13:00 TENIS ATP 250 de Buenos Aires (Disney +)

15:00 TENIS ATP 250 de Dallas (Disney +)

15:15 CHAMPIONS ASIA Al Ittihad-Al Gharafa (Disney +)

16:30 PREMIER LEAGUE Chelsea-Leeds United (ESPN)

16:30 PREMIER LEAGUE Everton-Bournemouth (ESPN 3)

16:30 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Newcastle United (ESPN 2)

16:45 COPA DE ALEMANIA Hertha Berlín-Friburgo (Disney +)

17:00 COPA ITALIA Napoli-Como (DIRECTV 310)

17:00 CHAMPIONSHIP Birmingham City-West Bromwich Albion (Disney +)

17:00 HOCKEY Pro League masc / Australia-Pakistán (Disney +)

17:15 PREMIER LEAGUE West Ham United-Manchester United (Disney +)

18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Colombia-Uruguay (DIRECTV 312)

18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Venezuela-Paraguay (DIRECTV 313)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Aguada-Goes (VTV Plus-AntelTV, Basquetpass)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Hebraica y Macabi-Malvín (Basquetpass)

21:00 BÁSQUET ARGENTINO Argentino de Junín-Boca Juniors (Basquetpass)

21:05 BÁSQUET ARGENTINO Ferro-Independiente de Olavarría (DIRECTV 312)

21:30 COPA LIBERTADORES Deportivo Táchira-The Strongest (ESPN)

21:30 NBA New York Knicks-Indiana Pacers (League Pass)

22:00 NBA Houston Rockets-LA Clippers (League Pass)

23:00 NBA Phoenix Suns-Dallas Mavericks (League Pass)

23:10 BASKET CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS Astros-Paisas (DIRECTV 312)

23:59 CONCACAF CHAMPIONS CUP Tigres-Forge (Disney +)

