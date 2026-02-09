Agenda deportiva del lunes 9 de febrero: fútbol local y de afuera, básquet, hockey y más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
LUNES 9
07:00 TENIS WTA Catar (Disney +)
07:00 PÁDEL Premier – Riyadh (Disney +)
07:00 HOCKEY Pro League masc / Países Bajos-Inglaterra (Disney +)
07:00 HOCKEY Pro League fem / Países Bajos-Inglaterra (Disney +)
09:00 TENIS ATP 500 de Rotterdam (Disney +)
09:30 HOCKEY Pro League masc / Bélgica-Alemania (Disney +)
13:00 CHAMPIONS ASIA Shabab Al Ahli Dubai-Al Hilal (Disney +)
13:00 TENIS ATP 250 de Buenos Aires – primera ronda (Disney +)
13:30 HOCKEY Pro League fem / Bélgica-Alemania (Disney +)
14:00 FÚTBOL TURCO Fenerbahce-Fenclerbirligi (ESPN 5)
14:30 SERIE A DE ITALIA Atalanta-Cremonese (Disney +)
15:00 TENIS ATP 250 de Dallas (Disney +)
16:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Racing de Santander-Mirandés (Disney +)
16:45 SERIE A DE ITALIA Roma-Cagliari (ESPN 2)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Espanyol (DIRECTV 313)
17:00 CHAMPIONSHIP Sheffield United-Middlesbrough (ESPN 5)
17:00 LIGA ARGENTINA Barracas Central-Gimnasia y Esgrima La Plata (TyC Sports)
18:00 SUDAMERICANO U20 FEMENINO Argentina-Perú (DIRECTV 317)
18:00 SUDAMERICANO U20 FEMENINO Ecuador-Bolivia (DIRECTV 316)
19:10 BASKET CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS Obras-Flamengo (DIRECTV 312)
19:15 LIGA ARGENTINA Estudiantes de La Plata-Deportivo Riestra (Disney +)
19:15 LIGA ARGENTINA Lanús-Talleres (TyC Sports)
20:00 TORNEO APERTURA Cerro-Danubio (DIRECTV 301, eventos, Antel TV y Disney +)
20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Welcome-Defensor Sporting (Basquetpass)
20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Cordón-Urunday Universitario (Basquetpass)
20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Peñarol-Biguá (VTV Antel-TV y Basquetpass)
21:00 NBA Charlotte Hornets-Detroit Pistons (League Pass)
21:30 LIGA ARGENTINA Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia (Disney +)
21:30 NBA Brooklyn Nets-Chicago Bulls (League Pass)
21:30 NBA Miami Heat-Utah Jazz (League Pass)
21:30 NBA Orlando Magic-Milwaukee Bucks (League Pass)
22:00 NBA Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks (League Pass)
22:00 NBA New Orleans Pelicans-Sacramento Kings (League Pass)
22:00 BÁSQUET ARGENTINO Olímpico La Banda-Gimnasia CR (Basquetpass)
22:10 BASKET CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS Instituto-U. de Concepción (DIRECTV 312)
23:00 NBA Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers (League Pass)
23:59 NBA Golden State Warriors-Memphis Grizzlies (League Pass)
23:59 NBA LA Lakers-Oklahoma City Thunder (League Pass)
23:59 NBA Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers (League Pass)
