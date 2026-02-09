Contenido creado por José Luis Calvete

Agenda deportiva del lunes 9 de febrero: fútbol local y de afuera, básquet, hockey y más

LUNES 9

07:00 TENIS WTA Catar (Disney +)

07:00 PÁDEL Premier – Riyadh (Disney +)

07:00 HOCKEY Pro League masc / Países Bajos-Inglaterra (Disney +)

07:00 HOCKEY Pro League fem / Países Bajos-Inglaterra (Disney +)

09:00 TENIS ATP 500 de Rotterdam (Disney +)

09:30 HOCKEY Pro League masc / Bélgica-Alemania (Disney +)

13:00 CHAMPIONS ASIA Shabab Al Ahli Dubai-Al Hilal (Disney +)

13:00 TENIS ATP 250 de Buenos Aires – primera ronda (Disney +)

13:30 HOCKEY Pro League fem / Bélgica-Alemania (Disney +)

14:00 FÚTBOL TURCO Fenerbahce-Fenclerbirligi (ESPN 5)

14:30 SERIE A DE ITALIA Atalanta-Cremonese (Disney +)

15:00 TENIS ATP 250 de Dallas (Disney +)

16:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Racing de Santander-Mirandés (Disney +)

16:45 SERIE A DE ITALIA Roma-Cagliari (ESPN 2)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Espanyol (DIRECTV 313)

17:00 CHAMPIONSHIP Sheffield United-Middlesbrough (ESPN 5)

17:00 LIGA ARGENTINA Barracas Central-Gimnasia y Esgrima La Plata (TyC Sports)

18:00 SUDAMERICANO U20 FEMENINO Argentina-Perú (DIRECTV 317)

18:00 SUDAMERICANO U20 FEMENINO Ecuador-Bolivia (DIRECTV 316)

19:10 BASKET CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS Obras-Flamengo (DIRECTV 312)

19:15 LIGA ARGENTINA Estudiantes de La Plata-Deportivo Riestra (Disney +)

19:15 LIGA ARGENTINA Lanús-Talleres (TyC Sports)

20:00 TORNEO APERTURA Cerro-Danubio (DIRECTV 301, eventos, Antel TV y Disney +)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Welcome-Defensor Sporting (Basquetpass)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Cordón-Urunday Universitario (Basquetpass)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Peñarol-Biguá (VTV Antel-TV y Basquetpass)

21:00 NBA Charlotte Hornets-Detroit Pistons (League Pass)

21:30 LIGA ARGENTINA Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia (Disney +)

21:30 NBA Brooklyn Nets-Chicago Bulls (League Pass)

21:30 NBA Miami Heat-Utah Jazz (League Pass)

21:30 NBA Orlando Magic-Milwaukee Bucks (League Pass)

22:00 NBA Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks (League Pass)

22:00 NBA New Orleans Pelicans-Sacramento Kings (League Pass)

22:00 BÁSQUET ARGENTINO Olímpico La Banda-Gimnasia CR (Basquetpass)

22:10 BASKET CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS Instituto-U. de Concepción (DIRECTV 312)

23:00 NBA Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers (League Pass)

23:59 NBA Golden State Warriors-Memphis Grizzlies (League Pass)

23:59 NBA LA Lakers-Oklahoma City Thunder (League Pass)

23:59 NBA Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers (League Pass)

