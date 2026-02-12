Agenda deportiva del jueves 12 de febrero: fútbol internacional, básquet, tenis y más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
JUEVES 12
03:30 HOCKEY Pro League masc / Australia-Alemania (Disney +)
05:30 HOCKEY Pro League fem / Australia-Irlanda (Disney +)
07:00 TENIS ATP 500 de Rotterdam (Disney +)
09:00 TENIS WTA Catar (Disney +)
09:00 PÁDEL Premier Riyadh (Disney +)
11:00 HOCKEY Pro League masc / India-Argentina (Disney +)
12:00 FÓRMULA 1 Pruebas de pretemporada 2026 (ESPN 2)
13:00 TENIS ATP 250 de Buenos Aires (Disney + y TyC Sports)
14:30 CHAMPIONS FEMENINA Wolfsbugo-Juventus (ESPN 5)
14:30 BÁSQUET Euroliga / Adanolu Efes-Virtus Bologna (Basquetpass)
16:05 BÁSQUET Euroliga / Maccabi Tel Aviv-Bayern Munich (Basquetpass)
16:15 BÁSQUET Euroliga / Olympiacos-Estrella Roja (DIRECTV 314)
16:30 BÁSQUET Euroliga / Barcelona-Paris (DIRECTV 315)
16:30 BÁSQUET Euroliga / Valencia-Asvel Lyon (Basquetpass)
16:45 CHAMPIONS FEMENINA Atlético de Madrid-Manchester United (ESPN 5)
17:00 PREMIER LEAGUE Brentford-Arsenal (ESPN)
17:00 GOLF AT&T Pebble Beach Pro – primera vuelta (ESPN 4)
18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Venezuela-Chile (DIRECTV 312)
18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Paraguay-Colombia (DIRECTV 313)
19:00 COPA DEL REY Barcelona-Atlético de Madrid (Flow 719/119)
19:00 LIGA ARGENTINA Tigre-Aldosivi ()
19:30 BRASILEIRAO Fluminense-Botafogo (Flow 719/119)
20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Defensor Sporting-Nacional (AntelTV-VTV y Basquetpass)
21:15 LIGA ARGENTINA Argentinos Juniors-River Plate (ESPN 2)
21:30 COPA LIBERTADORES Universidad Católica-Juventud (ESPN)
21:30 NBA Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks (League Pass)
22:00 GOLF LIV Adelaida – ronda 1 (DIRECTV 313)
23:00 NBA Utah Jazz-Portland Trail Blazers (League Pass)
23:10 BASKET CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS Astros-Caimanes (DIRECTV 312)
23:59 NBA LA Lakers-Dallas Mavericks (League Pass)
