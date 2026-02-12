Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda deportiva del jueves 12 de febrero: fútbol internacional, básquet, tenis y más

Juventud en la Libertadores, Barcelona-Atlético de Madrid, el básquet local y de la Euroliga, y el fútbol argentino sobresalen en la grilla.

12.02.2026 00:05

Lectura: 2'

2026-02-12T00:05:00-03:00
JUEVES 12

03:30 HOCKEY Pro League masc / Australia-Alemania (Disney +)

05:30 HOCKEY Pro League fem / Australia-Irlanda (Disney +)

07:00 TENIS ATP 500 de Rotterdam (Disney +)

09:00 TENIS WTA Catar (Disney +)

09:00 PÁDEL Premier Riyadh (Disney +)

11:00 HOCKEY Pro League masc / India-Argentina (Disney +)

12:00 FÓRMULA 1 Pruebas de pretemporada 2026 (ESPN 2)

13:00 TENIS ATP 250 de Buenos Aires (Disney + y TyC Sports)

14:30 CHAMPIONS FEMENINA Wolfsbugo-Juventus (ESPN 5)

14:30 BÁSQUET Euroliga / Adanolu Efes-Virtus Bologna (Basquetpass)

16:05 BÁSQUET Euroliga / Maccabi Tel Aviv-Bayern Munich (Basquetpass)

16:15 BÁSQUET Euroliga / Olympiacos-Estrella Roja (DIRECTV 314)

16:30 BÁSQUET Euroliga / Barcelona-Paris (DIRECTV 315)

16:30 BÁSQUET Euroliga / Valencia-Asvel Lyon (Basquetpass)

16:45 CHAMPIONS FEMENINA Atlético de Madrid-Manchester United (ESPN 5)

17:00 PREMIER LEAGUE Brentford-Arsenal (ESPN)

17:00 GOLF AT&T Pebble Beach Pro – primera vuelta (ESPN 4)

18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Venezuela-Chile (DIRECTV 312)

18:00 SUDAMERICANO FEMENINO U20 Paraguay-Colombia (DIRECTV 313)

19:00 COPA DEL REY Barcelona-Atlético de Madrid (Flow 719/119)

19:00 LIGA ARGENTINA Tigre-Aldosivi ()

19:30 BRASILEIRAO Fluminense-Botafogo (Flow 719/119)

20:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUET Defensor Sporting-Nacional (AntelTV-VTV y Basquetpass)

21:15 LIGA ARGENTINA Argentinos Juniors-River Plate (ESPN 2)

21:30 COPA LIBERTADORES Universidad Católica-Juventud (ESPN)

21:30 NBA Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks (League Pass)

22:00 GOLF LIV Adelaida – ronda 1 (DIRECTV 313)

23:00 NBA Utah Jazz-Portland Trail Blazers (League Pass)

23:10 BASKET CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS Astros-Caimanes (DIRECTV 312)

23:59 NBA LA Lakers-Dallas Mavericks (League Pass)

