Agenda deportiva del domingo 7 de diciembre: fútbol, básquetbol, motor y mucho más

DOMINGO 7
.
00:30 MMA LXF 29 (ESPN 2)
06:05 FÓRMULA 2 Abu Dabi – carrera (ESPN)
08:30 SERIE A DE ITALIA Cremonese-Lecce (ESPN 2)
09:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Leicester City-Manchester City (Disney +)
09:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Manchester United-West Ham United (Disney +)
09:00 FÚTBOL FEMENINO INGLÉS Chelsea-Everton (Disney +)
10:00 LIGA DE ESPAÑA Elche-Girona (ESPN 4)
10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Cádiz-Racing de Santander (Disney +)
10:00 FÓRMULA 1 Abu Dabi – carrera (Disney +)
11:00 PREMIER LEAGUE Brighton-West Ham United (ESPN)
11:00 SERIE A DE ITALIA Cagliari-Roma (Disney +)
11:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Niza-Angers (Disney +)
11:30 BUNDESLIGA Hamburgo-Werder Bremen (ESPN 5)
11:30 TENIS Ultimate Showdown – semifinal 1 (DIRECTV 312)
12:00 VÓLEY ITALIANO Igor Novara-Firenze (DIRECTV 316)
12:15 LIGA DE ESPAÑA Valencia-Sevilla (DIRECTV 310)
12:15 LIGA 2 DE ESPAÑA Leganés-Córdoba (Disney +)
12:30 RUGBY Sevens Series – Ciudad del Cabo (ESPN 3)
12:30 TENIS Ultimate Showdown – semifinal 2 (DIRECTV 312)
12:45 EREDIVISIE FEMENINA Ajax-Utrecht (DIRECTV 314)
13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Auxerre-Metz (Disney +)
13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Le Havre-Paris FC (Disney +)
13:30 PREMIER LEAGUE Fulham-Crystal Palace (Disney +)
13:30 BUNDESLIGA Borussia Dortmund-Hoffenheim (Disney +)
13:30 TENIS Ultimate Showdown – final (DIRECTV 312)
14:00 SERIE A DE ITALIA Lazio-Bologna (Disney +)
14:30 LIGA DE ESPAÑA Espanyol-Rayo Vallecano (ESPN 2)
14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Deportivo La Coruña-Castellón (Disney +)
14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Éibar-Cultural Leonesa (Disney +)
15:00 NFL Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers (ESPN 5)
15:00 NFL Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts (ESPN 7)
15:00 GOLF World Champions Cup – día 3 (ESPN 3)
16:00 FUTSAL FINAL Peñarol-Nacional (AUFTV)
16:45 SERIE A DE ITALIA Napoli-Juventus (ESPN)
16:45 LIGUE 1 DE FRANCIA Lorient-Olympique Lyon (Disney +)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Real Madrid-Celta (DIRECTV 310)
17:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Granada-Ceuta (DIRECTV 316)
17:10 BÁSQUET Liga Sudamericana / tercer puesto (DIRECTV 313)
17:30 FÚTBOL PORTUGUÉS Tondela-Porto (GolTV)
18:00 NFL Green Bay Packers-Chicago Bears (ESPN 5)
18:00 NFL Arizona Cardinals-Los Angeles Rams (ESPN 7)
19:00 LIGA ARGENTINA Boca Juniors-Racing (ESPN)
19:40 BÁSQUET Liga Sudamericana / final (DIRECTV 313)
22:00 NFL Kansas City Chiefs-Houston Texans (ESPN 2)
