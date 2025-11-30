Agenda deportiva del domingo 30 de noviembre: fútbol, básquet, handball y mucho más

DOMINGO 30
.
00:30 FISE World Series – BMX Freestyle fem (DIRECTV 314)
03:00 FISE World Series – BMX Freestyle masc (DIRECTV 314)
08:15 EREDIVISIE PSV Eindhoven-Volendam (ESPN 3)
08:30 SERIE A DE ITALIA Lecce-Torino (Disney +)
09:00 PREMIER LEAGUE Crystal Palace-Manchester United (ESPN)
09:00 FÓRMULA 2 Catar – carrera (ESPN 2)
09:30 CICLISMO UCI Cyclo Cross World Championship Flamanville – fem (DIRECTV 313)
10:00 LIGA DE ESPAÑA Real Sociedad-Villarreal (ESPN 4)
10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Zaragoza-Leganés (DIRECTV 316)
10:30 EREDIVISIE Telstar-Feyenoord (Disney +)
11:00 SERIE A DE ITALIA Pisa-Inter (ESPN 3)
11:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Estrasburgo-Brest (Disney +)
11:00 CICLISMO UCI Cyclo Cross World Championship Flamanville – MASC (DIRECTV 313)
11:05 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Wolverhampton Wanderers (ESPN)
11:05 PREMIER LEAGUE Nottingham Forest-Brighton (Disney +)
11:05 PREMIER LEAGUE West Ham United-Liverpool (Disney +)
11:30 BUNDESLIGA Hamburgo-Stuttgart (Disney +)
11:30 HANDBALL FEMENINO Mundial / Islandia-Uruguay (DIRECTV 312)
11:30 RUGBY SEVEN etapa Dubai – super sesión (ESPN 5)
12:00 RUGBY INGLÉS Saracens-Bath Rugby (Disney +)
12:00 TENIS Challenger de Temuco – final (Disney +)
12:15 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Betis (DIRECTV 310)
12:15 LIGA 2 DE ESPAÑA Racing de Santander-Éibar (Disney +)
13:00 FÓRMULA 1 Gran Premio de Catar – carrera (Disney + y DGO)
13:00 VÓLEY FEMENINO Italia / Cucine Lube Civitanova-S Bernardo Cuneo (DIRECTV 313)
13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Angers-Lens (Disney +)
13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Le Havre-Lille (Disney +)
13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Lorient-Niza (Disney +)
13:30 PREMIER LEAGUE Chelsea-Arsenal (ESPN)
13:30 BUNDESLIGA Eintracht Frankfurt-Wolfsburgo (Disney +)
14:00 SERIE A DE ITALIA Atalanta-Fiorentina (ESPN 2)
14:00 FÚTBOL TURCO Fatih Karagumruk-Besiktas (ESPN 6)
14:00 HANDBALL FEMENINO Mundial / Austria-Argentina (DIRECTV 312)
14:30 LIGA DE ESPAÑA Celta-Espanyol (DIRECTV 310)
14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Córdoba-Cádiz (DIRECTV 316)
14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Mirandés-Real Sociedad B (DIRECTV 317)
15:00 NFL Carolina Panthers-Los Angeles Rams (ESPN 5)
15:00 NFL Indianápolis Colts-Houston Texans (ESPN 7)
15:30 BUNDESLIGA Friburgo-Mainz (Disney +)
16:00 EREDIVISIE Ajax-Groningen (Disney +)
16:30 CAMPEONATO URUGUAYO Final / Nacional-Peñarol (VTV Plus)
16:30 POLO Abierto de Palermo – semifinal 2 (Disney +)
16:45 SERIE A DE ITALIA Roma-Napoli (ESPN 3)
16:45 LIGUE 1 DE FRANCIA Olympique Lyon-Nantes (Disney +)
17:00 LIGA DE ESPAÑA Girona-Real Madrid (ESPN 2)
17:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Castellón-Las Palmas (DIRECTV 316)
18:00 NFL Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills (ESPN 5)
18:00 NFL Los Angeles Chargers-Las Vegas Raiders (ESPN 7)
18:15 ASCENSO ARGENTINO Atlético Rafaela-Douglas Haig (DIRECTV 300)
18:30 LIGA ARGENTINA Boca Juniors-Argentinos Juniors (ESPN)
19:00 BÁSQUET Eliminatorias / Venezuela-Colombia (DIRECTV 313)
19:10 BÁSQUET Eliminatorias / Brasil-Chile (DIRECTV 312)
20:00 PÁDEL Premier México Major – finales (ESPN 3)
21:40 BÁSQUET Eliminatorias / Uruguay-Panamá (DIRECTV 312)
22:00 NFL Washington Commanders-Denver Broncos (ESPN 2)
