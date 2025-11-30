Contenido creado por José Luis Calvete
Agenda deportiva del domingo 30 de noviembre: fútbol, básquet, handball y mucho más

Desde el Mundial de handball a la final del Uruguayo, pasando por la F1 en Catar, Chelsea-Arsenal y Uruguay-Panamá en básquet.

30.11.2025 01:28

2025-11-30T01:28:00-03:00
DOMINGO 30

00:30 FISE World Series – BMX Freestyle fem (DIRECTV 314)

03:00 FISE World Series – BMX Freestyle masc (DIRECTV 314)

08:15 EREDIVISIE PSV Eindhoven-Volendam (ESPN 3)

08:30 SERIE A DE ITALIA Lecce-Torino (Disney +)

09:00 PREMIER LEAGUE Crystal Palace-Manchester United (ESPN)

09:00 FÓRMULA 2 Catar – carrera (ESPN 2)

09:30 CICLISMO UCI Cyclo Cross World Championship Flamanville – fem (DIRECTV 313)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Real Sociedad-Villarreal (ESPN 4)

10:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Zaragoza-Leganés (DIRECTV 316)

10:30 EREDIVISIE Telstar-Feyenoord (Disney +)

11:00 SERIE A DE ITALIA Pisa-Inter (ESPN 3)

11:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Estrasburgo-Brest (Disney +)

11:00 CICLISMO UCI Cyclo Cross World Championship Flamanville – MASC (DIRECTV 313)

11:05 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Wolverhampton Wanderers (ESPN)

11:05 PREMIER LEAGUE Nottingham Forest-Brighton (Disney +)

11:05 PREMIER LEAGUE West Ham United-Liverpool (Disney +)

11:30 BUNDESLIGA Hamburgo-Stuttgart (Disney +)

11:30 HANDBALL FEMENINO Mundial / Islandia-Uruguay (DIRECTV 312)

11:30 RUGBY SEVEN etapa Dubai – super sesión (ESPN 5)

12:00 RUGBY INGLÉS Saracens-Bath Rugby (Disney +)

12:00 TENIS Challenger de Temuco – final (Disney +)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Betis (DIRECTV 310)

12:15 LIGA 2 DE ESPAÑA Racing de Santander-Éibar (Disney +)

13:00 FÓRMULA 1 Gran Premio de Catar – carrera (Disney + y DGO)

13:00 VÓLEY FEMENINO Italia / Cucine Lube Civitanova-S Bernardo Cuneo (DIRECTV 313)

13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Angers-Lens (Disney +)

13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Le Havre-Lille (Disney +)

13:15 LIGUE 1 DE FRANCIA Lorient-Niza (Disney +)

13:30 PREMIER LEAGUE Chelsea-Arsenal (ESPN)

13:30 BUNDESLIGA Eintracht Frankfurt-Wolfsburgo (Disney +)

14:00 SERIE A DE ITALIA Atalanta-Fiorentina (ESPN 2)

14:00 FÚTBOL TURCO Fatih Karagumruk-Besiktas (ESPN 6)

14:00 HANDBALL FEMENINO Mundial / Austria-Argentina (DIRECTV 312)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Celta-Espanyol (DIRECTV 310)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Córdoba-Cádiz (DIRECTV 316)

14:30 LIGA 2 DE ESPAÑA Mirandés-Real Sociedad B (DIRECTV 317)

15:00 NFL Carolina Panthers-Los Angeles Rams (ESPN 5)

15:00 NFL Indianápolis Colts-Houston Texans (ESPN 7)

15:30 BUNDESLIGA Friburgo-Mainz (Disney +)

16:00 EREDIVISIE Ajax-Groningen (Disney +)

16:30 CAMPEONATO URUGUAYO Final / Nacional-Peñarol (VTV Plus)

16:30 POLO Abierto de Palermo – semifinal 2 (Disney +)

16:45 SERIE A DE ITALIA Roma-Napoli (ESPN 3)

16:45 LIGUE 1 DE FRANCIA Olympique Lyon-Nantes (Disney +)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Girona-Real Madrid (ESPN 2)

17:00 LIGA 2 DE ESPAÑA Castellón-Las Palmas (DIRECTV 316)

18:00 NFL Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills (ESPN 5)

18:00 NFL Los Angeles Chargers-Las Vegas Raiders (ESPN 7)

18:15 ASCENSO ARGENTINO Atlético Rafaela-Douglas Haig (DIRECTV 300)

18:30 LIGA ARGENTINA Boca Juniors-Argentinos Juniors (ESPN)

19:00 BÁSQUET Eliminatorias / Venezuela-Colombia (DIRECTV 313)

19:10 BÁSQUET Eliminatorias / Brasil-Chile (DIRECTV 312)

20:00 PÁDEL Premier México Major – finales (ESPN 3)

21:40 BÁSQUET Eliminatorias / Uruguay-Panamá (DIRECTV 312)

22:00 NFL Washington Commanders-Denver Broncos (ESPN 2)