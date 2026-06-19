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Agenda deportiva de DIRECTV del fin de semana: el Mundial, rugby, ciclismo, boxeo y golf

Además de los partidos de la Copa del Mundo, hay Segunda División de Uruguay, la final del Súper Rugby Américas y Moto GP.

19.06.2026 05:00

Lectura: 3'

2026-06-19T05:00:00-03:00
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VIERNES 19

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05:00 VÓLEY Nations League fem / R.Dominicana-Serbia (DIRECTV 316)

07:00 VÓLEY Nations League fem / Ucrania-Países Bajos (DIRECTV 316)

08:00 CICLISMO Tour de Eslovenia – etapa 3 (DIRECTV 314)

08:10 CICLISMO Giro Next Gen – etapa 6 (DIRECTV 314)

09:00 JUVENILES AUF Peñarol-Racing (DIRECTV 300)

09:00 CICLISMO Route D’Occitanie – etapa 2 (DIRECTV 314)

09:30 MMA One Friday Fight 159 (DGO)

10:00 VÓLEY Nations League fem / Francia-China (DIRECTV 316)

10:30 CICLISMO Baloise Belgium Tour – etapa 3 (DIRECTV 314)

12:30 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour / París ronda 1 (DGO)

12:45 CICLISMO Mountain Bike World Championship / Lenzerheide (DIRECTV 314)

13:00 GOLF Us Open – ronda 2 (ESPN 2)

13:30 VÓLEY Nations League fem / Bélgica-Alemania (DIRECTV 31)

15:00 BOXEO José Luis Navarro-Oliver Zaren (ESPN 3)

15:30 SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour / París ronda 2 (DGO)

16:00 MUNDIAL 2026 Estados Unidos-Australia (DIRECTV 310)

16:00 RUGBY FRANCÉS Toulouse-Racing 92 (ESPN 4)

18:00 SEGUNDA DIVISIÓN Miramar Misiones-Huracán (DIRECTV 301)

19:00 MUNDIAL 2026 Escocia-Marruecos (DIRECTV 310)

20:00 SUPER RUGBY AMERICAS Final / Pampas-Dogos (ESPN 3)

20:00 MLB Milwaukee Brewers-Atlanta Braves (ESPN 4)

21:00 MMA LFA 235 / Stewart-Hanever (ESPN 4)

21:30 MUNDIAL 2026 Brasil-Haití (DIRECTV 310)

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SÁBADO 20

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00:00 MUNDIAL 2026 Turquía-Paraguay (DIRECTV 310)

05:45 MOTO GP CHEQUIA - clasificiación (ESPN 2)

07:50 CICLISMO Giro Next Gen - etapa 7 (DIRECTV 314)

08:30 CICLISMO Tour de Eslovenia - etapa 4 (DIRECTV 314)

09:15 CICLISMO Route D' Occitanie - etapa 3 (DIRECTV 314)

09:30 MOTO GP CHEQUIA - sprint (ESPN 4) - etapa 4 (DIRECTV 314)

10:00 SEGUNDA DIVISIÓN Colón-River Plate (DIRECTV 301)

10:30 CICLISMO Baloise Belgium Tour - etapa 4 (DIRECTV 314)

15:00 BOXEO Ryan Garner-Michael Magnesi (ESPN 3)

13:00 SEGUNDA DIVISIÓN Fénix-Oriental (DIRECTV 300)

13:00 GOLF US Open - ronda 3 (ESPN 2)

14:00 MUNDIAL 2026 Países Bajos-Suecia (DIRECTV 310)

15:00 DIVISIONAL C Huracán Buceo-América (DIRECTV 301)

16:00 SEGUNDA DIVISIÓN Tacuarembó-Paysandú (DIRECTV 300)

16:00 LALIGA 2 FINAL DE VUELTA Almería-Málaga (ESPN 5)

17:00 MUNDIAL 2026 Alemania-Costa de Marfil (DIRECTV 310)

17:00 COPA OFI Juventud-Sportivo Barracas (DIRECTV 301)

19:00 SEGUNDA DIVISIÓN Plaza Colonia-Atenas (DIRECTV 300)

21:00 MUNDIAL 2026 Ecuador-Curazao (DIRECTV 310)

21:00 BOXEO Óscar Collazo-Neider Valdez Aguilar (ESPN 2)

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DOMINGO 21

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01:00 MUNDIAL 2026 Túnez-Japón (DIRECTV 310)

05:45 MOTO GP CHEQUIA - carrera (ESPN 2)

06:30 CICLISMO Giro Next Gen - etapa 8 (DIRECTV 314)

06:30 HOCKEY FIH Pro League Femenino Argentina-China (ESPN 5)

07:00 VÓLEY Nations League Femenino Canadá-Polonia (DIRECTV 316)

08:00 CICLISMO Tour de Eslovenia - etapa 5 (DIRECTV 314)

09:00 VÓLEY Nations League Femenino Japón-Italia (DIRECTV 316)

09:30 TENIS Torneo de Queen's Club - final (ESPN 4)

10:00 CICLISMO Baloise Belgium Tour - etapa 5 (DIRECTV 314)

10:00 VÓLEY Nations League Femenino Alemania-Brasil (DIRECTV 316)

10:30 TENIS Torneo de Halle - final (ESPN 3)

11:00 FÚTBOL FEMENINO Nacional-Defensor Sporting (DIRECTV 300)

12:30 SEGUNDA DIVISIÓN La Luz-Cerrito (DIRECTV 300)

13:00 MUNDIAL 2026 España-Arabia Saudita (DIRECTV 310)

13:30 VÓLEY Nations League Femenino Turquía-China (DIRECTV 316)

14:00 COPA OFI Lavalleja-Libertad (DIRECTV 300)

15:00 INDYCAR SERIES Road América (ESPN 3)

15:30 SEGUNDA DIVISIÓN Rentistas-Uruguay Montevideo (DIRECTV 300)

16:00 MUNDIAL 2026 Bélgica-Irán (DIRECTV 310)

16:30 NATACIÓN World Aquatics Artistic Swimming World Cup - super final (DIRECTV 316)

19:00 MUNDIAL 2026 Uruguay-Cabo Verde (DIRECTV 310)

22:00 MUNDIAL 2026 Nueva Zelanda-Egipto (DIRECTV 310)

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