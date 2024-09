Abreu sobre Suárez: “Difícilmente alguien más pueda estar durante 18 años en la elite”

Selección

En el día de la despedida de Luis Suárez de la selección uruguaya, el Loco Sebastián Abreu se llenó de elogios hacia el máximo goleador histórico de la Celeste, con el que compartió muchos años en el combinado charrúa, formando parte de la generación dorada que fue cuarta en el Mundial 2010 y ganó la Copa América 2011.

“Como normalmente pasa cuando juega Uruguay, no es un día más, pero, aparte, es un día muy especial. Acomodé los horarios del entrenamiento, porque era la única forma de poder participar de un día tan emotivo, al menos a través de la tele, ya que no me lo quería perder”, comenzó expresando el exfutbolista en 100 % deporte de radio Sport 890 AM.

El Loco se refirió a las sensaciones de Suárez en las horas previas al encuentro: “Debe ser muy emocionante, pero con sentimientos encontrados, porque vas al vestuario y sabés que va a ser la última vez, al igual que la última vez en tu cuarto de concentración. Tampoco vas a ver más a la gente que veías en el Complejo día a día. Esa mateada de la mañana, pensando en el rival, pero también viendo el horizonte de que no los vas a tener más…”.

Y se deshizo en elogios hacia su excompañero y amigo: “Lo de Luis es extraordinario, porque así fue, y sigue siendo, su carrera. Fue la figura en los lugares donde estuvo. Ganó todo; le faltó salir campeón del mundo con Uruguay. Para el que quiera hacer comparaciones, difícilmente puedas a encontrar a alguien que durante 18 años esté siempre en la elite, y haciendo goles, con rodilla o sin rodilla, gordo o flaco, con artrosis o sin artrosis, joven o viejo; con la etiqueta que le quieras poner, él está ahí arriba. Fue el delantero más excepcional que me tocó ver”.

“Nos fue demostrando año tras año que tenía una fuerza mental impresionante, y eso era lo que lo ayudaba ante cualquiera situación de resiliencia y piedras en el camino. Tenía esa fuerza interior que siempre le terminaba ganando a todos. Él necesitaba que le dieran palo, que alguien lo pinche...Cuando estaba todo bien, bajaba la guardia un poquito. Era un jabalí perdido en un shopping. Siempre se iba a llevar todo por delante. Siempre se sobrepuso a las adversidades”, concluyó.

