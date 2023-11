Abeijón y su expulsión: “Seguramente me jugó en contra el amor que le tengo a Nacional”

Fútbol uruguayo

Nelson Abeijón tuvo un protagonismo llamativo en el 2-2 clásico del pasado sábado en el Gran Parque Central, donde fue expulsado tras el tumulto del primer tiempo que terminó además con las tarjetas rojas de Franco Fagúndez e Ignacio Suárez por Nacional y de Leonardo Coelho y Thiago Cardozo del lado de Peñarol.

El asistente de Álvaro Recoba pidió hablar en el programa Minuto 1 de Carve deportiva para disculparse por su actitud. Se lo vio enfurecido y con varios futbolistas intentando frenarlo, en un acalorado intercambio con el arquero suplente carbonero, Thiago Cardozo.

“Necesitaba decir que estoy totalmente arrepentido de lo que hice. Es una imagen que nunca di en mi vida, más allá de que cuando jugaba era un tipo que dejaba todo en la cancha y sí tuve encontronazos y empujones. Como jugador era más normal, pero hoy por el rol que ocupo mi intención fue entrar a separar, que fue lo que hice. Después pasaron cosas que son normales en el fútbol y la forma en que me comporté, que no es un ejemplo para nadie ni para mis hijos, que es en quienes siempre pienso. Tampoco fue un gran ejemplo para Nacional, que es la institución para la que trabajo”, reconoció.

“En ningún momento se me pasó por la cabeza hacer algo para que dijeran ‘qué bien Abeijón’. Estoy súper arrepentido. Por cómo soy, no se esperaba algo así de mí. Por eso recibí llamados de gente que me quiere preguntando por qué actué así. No es un buen mensaje para el fútbol. Estoy muy triste porque me considero una persona correcta en la vida”, agregó.

“Lo viví demasiado el clásico. Seguramente me jugó en contra todo el amor que le tengo a Nacional en ese momento de calentura. Espero que algún día la gente entienda que no estoy ni ahí con la violencia. Después, fútbol: insultos y empujones es algo normal. Pero dar la imagen que di, me duele”, admitió.

“Acepto la expulsión y estuvo muy bien lo que hizo el juez, no solo conmigo, sino con el partido en líneas generales. Pase lo que pase, no puedo reaccionar así. Cuando terminó el partido sabía que había hecho algo que no estuvo bien. Hay cosas peores y no le pegué a nadie, pero me interesa lo que hice yo, que no está bien”, expresó.

Abeijón hizo “una llamada porque correspondía” a alguien de Peñarol, aunque no dio más detalles. “Fue una llamada súper clara a una persona que ya me conoce, y me parece lógico que no se quede con esa imagen. Lo entendió y no tengo que dar más explicaciones a nadie”, señaló el Abeja.

Tras el encuentro habló de Álvaro Recoba. “Después del partido, cuando estábamos por irnos al hotel, le pedí disculpas a él y a todo el mundo. Me conoce demasiado y sabe que no estuvo bien. Aunque no vio nada, me entendió sabiendo que no estuvo bueno”, concluyó.

