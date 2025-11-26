AUF apuesta al proyecto Bielsa hasta el Mundial y detectó “lo que debe ser corregido”

Selección

La Asociación Uruguaya de Fútbol emitió un comunicado donde confirma la continuidad de Marcelo Bielsa, sin siquiera mencionar la duda, hasta el próximo Mundial del 2026, y se plantea diferentes acciones para corregir inconvenientes suscitados.

La derrota amistosa 5-1 con Estados Unidos en Tampa desató un tembladeral en la Celeste que generó una nueva instancia donde los jugadores utilizaron al integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, Matías Pérez, para manifestar su incomodidad en el relacionamiento con el entrenador argentino.

El martes hubo una reunión con Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, que dio su informe al detalle del proceso y principalmente de la última ventana de amistosos FIFA y este miércoles le tocó al propio Bielsa, que fuentes de la Asociación, aseguran fue muy convincente y detallista en sus explicaciones.

Fueron cuatro horas de intercambio con Ignacio Alonso, Carlos Manta, Eduardo Mosegui y compañía, que encarrilaron y despejar dudas de su estadía con la Celeste.

El comunicado

Horas más tarde de concluido el “meeting” en el Complejo Celeste, la AUF difundió un comunicado que fue contundente en su prédica y decisión.

“El Comité Ejecutivo de la AUF y su presidente [Ignacio Alonso] han mantenido reuniones con el director deportivo y el entrenador de la selección mayor”, inicia en su texto.

“En las mismas se evalúo la realidad actual del equipo en relación al próximo Mundial” y fueron a más: “Se obtuvieron conclusiones sobre lo que debe ser corregido. Se decidieron también los pasos a seguir para implementar las soluciones que se consideran necesarias”.

La misiva, ante cualquier tipo de duda, esta firmada por Ignacio Alonso, Marcelo Bielsa y Jorge Giordano en una muestra más del camino elegido, que además el propio presidente de la AUF manifestó a su salida de la reunión: “Sigue con nosotros”.

“Lo importante es que, después de todas estas conversaciones que hemos tenido y que han pasado días también, no hay nadie que se quiera tirar del barco ni pidiendo cabezas. Estamos todos en que se levante la selección rumbo al Mundial, no hay renunciamientos”, señaló.

Los jugadores

Una de las soluciones que se trataron para conciliar el distanciamiento entre los jugadores y Bielsa, reconocido por el propio entrenador, es la opción de sumar al cuerpo técnico una o dos personas como máximo que cumplan la función de nexo.

Esto es algo que tendría el visto bueno del argentino y que se trabajaría en acordar también con los futbolistas para llegar a un punto de encuentro. La idea generada es que la misma sea facilitador para las dos partes a la hora de allanar caminos y formas de trabajo y convivencia.

Hasta ahora los principales miembros y referentes de la selección uruguaya se han mantenido en silencio público con la situación y a la espera de las gestiones que su representante, Matías Pérez, lograra destrabar con sus pares del Comité Ejecutivo.

Lo cierto es que Alonso en este tema decidió decantarse por la continuidad del argentino y tratar de acordar con los futbolistas para una convivencia acorde hasta el final del Mundial del año entrante.

Queda ver si esta posibilidad de tender un puente entre las partes tiene un final feliz, o esta novela tendrá nuevos capítulos a seguir.

