A los 24 años triunfa en el fútbol y en Onlyfans, pero abandona una de las actividades

La futbolista de origen estadounidense Nikkole Teja abandonó las filas del club azteca Puebla Femenil. La decisión fue comunicada por la futbolista apenas 19 días después de fichar para el equipo, y no se debe a problemas con esa institución en particular, sino a un cambio de vida: a los 24 años, Teja da por finalizada su carrera futbolística.

Tras el anuncio, en redes se especuló que el retiro se debía que la joven prefería concentrarse en sus contenidos para adultos en la plataforma Onlyfans, actividad que podría reportarle mayores ganancias con menor esfuerzo. Sin embargo, la joven no hizo ningún comentario sobre el asunto.

Según informa el medio especializado Marca, Teja jugó 32 partidos para el Necaxa Femenil entre 2022 y 2023, y no disputó ningún minuto con el Puebla Femenil en las primeras cuatro jornadas del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Durante el tiempo que pasó entre su salida del Nexaca y su contratación por el Puebla, la deportista abrió su cuenta en el sitio de contenidos para adultos, a los que se accede de forma paga.

"Me abrí una cuenta en OnlyFans porque el público lo pidió", reconoció en su momento Nikkole Teja, que cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram.

"Si esta es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al futbol. Si hay otra vida después de esta espero encontrarlo otra vez y sentir que el fútbol me ame también. Llegué a este país sola, a mis 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar fútbol de manera profesional y aquí pude lograr eso. No queda nada que probar a alguien más o a mí misma. Sé lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona. No me arrepentiré de dejarlo. Pero si me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar, pero algunas estaban fuera de mi control. He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida", escribió.

Además, la futbolista desmintió en redes versione que atribuían su retiro a un embarazo.