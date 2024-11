Fútbol Internacional

A Juanfer Quintero le mostraron un tatuaje en su honor y fue claro: “Ese no soy yo”

Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano que está teniendo un gran rendimiento en Racing de Avellaneda, le regaló su camiseta a un hincha que retribuyó el obsequio con un gesto que se terminó haciendo viral en las redes sociales.

El fanático de la Academia se hizo un tatuaje en la pierna derecha con la camiseta de Quintero, el estadio de fondo y un rostro que quiso ser el de Juanfer. En diálogo con los medios, el colombiano tuvo la misma reacción que varios de los que vieron el homenaje en redes sociales.

SUEÑO Y PROMESA CUMPLIDA... Este hincha de Racing cumplió con lo prometido luego de conseguir la camiseta de Juanfer Quintero. ¡Tremendo tatuaje! pic.twitter.com/8lLTh74oif — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2024

“Ese no soy yo, pero agradecerle. Perdón, pero no se parece en nada. Es un muñequito, un cómic”, comentó, y reconoció que el no se “dañaría la piel así”. “Soy demasiado diminutivo para lo que pasa en el mundo”, se sinceró el dueño de la casaca 8 albiceleste.

“Yo como jugador quiero darle mucha alegría y esos son unos gestos que lo llenan a uno”, añadió Quintero, autor del doblete que le permitió a Racing dar vuelta la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Corinthians.

?? "ESE NO SOY YO PERO AGRADECERLE... PERDÓN PERO NO SE PARECE EN NADA" ??. Luego de su GOLAZO vs. Independiente Rivadavia, Juanfer Quintero habló sobre un tatuaje viral que se hizo un hincha de Racing. pic.twitter.com/ERWkkBcJdx — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

Gastón Martirena, el lateral uruguayo que está afianzado como titular en Racing, también reaccionó al tatuaje cuando le mostraron la foto, y no descarta hacerse uno si le gana la final de la Sudamericana al Cruzeiro.

"¿QUIÉN ES ESE?" ??



??? La divertida reacción de Martirena al ver el tatuaje de este fanático de Racing: ¡se hizo a JUANFER QUINTERO!



???? También habló de la multitud de la Academia que busca viajar a Paraguay pic.twitter.com/vwUNgeGz2Q — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

