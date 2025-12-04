Fútbol uruguayo

¿Vuelve Suárez a Nacional? El tuit de Perchman que ilusionó a los hinchas y su explicación

Los tres meses que estuvo Luis Suárez en Nacional en 2022 dieron de qué hablar. Volvió tras una gran presión popular —en el buen sentido— y se fue como campeón uruguayo, además de anotar un golazo en el clásico a Peñarol.

Su siguiente destino fue Gremio, en el que la rompió, y posteriormente fue a jugar sus últimos años de carrera a Inter Miami junto a su gran amigo —y socio en Deportivo LSM— Lionel Messi.

El Pistolero finaliza contrato este mes de diciembre y la intención de la franquicia estadounidense es renovarle, pero aún no hay nada dicho. Es por eso que los hinchas de Nacional se ilusionan con una nueva vuelta para el 2026.

Y más después de las declaraciones de su amigo y excompañero Nicolás Lodeiro, quien tras la obtención del Uruguayo dijo “ojalá que pueda volver el Luis”. “Siempre le estamos tirando”, indicó el mediapunta, que habla “siempre” con el salteño.

Pero todo se desvirtuó este jueves, cuando a las 07:28 horas de la mañana, Flavio Perchman, vicepresidente albo, publicó un tuit que se viralizó rápidamente: “Si gente, hay chance… #BiNacional2026”.

Si gente hay chance …#BiNacional2026 — Flavio Perchman (@FlaCePer) December 4, 2025

Los comentarios se llenaron de hinchas ilusionados por la vuelta del Pistolero, y Perchman aclaró: “Son días para chivear, para chicanear. Juguemos un rato. Me vine a hacer la diálisis y dije: ‘¿qué podemos hacer?’ No sabía ni lo que era un hashtag”.

“Sé lo que dijo Nico, sé que no es titular en Miami, que están en el final del torneo. Acá los hinchas le hacen sentir todo el cariño. Es un jugador que nadie se replantea si llega a querer venir, sabe que tiene las puertas abiertas de par en par. Si considera que venir es lo mejor para terminar su carrera, bienvenido sea”, dijo.

Y añadió: “Pero no sé nada. No hablé con Luis. Lo único que sé es lo que habló con Lodeiro”. “Lo lindo es tener ilusión, y es una ilusión. Si veo que avanza en alguna cosa, sí [lo llamaría], pero diciembre es largo”, indicó en diálogo con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.

