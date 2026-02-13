Fútbol uruguayo

“Va a salir la foto”: la joya de Nacional que sería vendido al exterior este año

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Agustín dos Santos lleva apenas cinco partidos oficiales jugados con la camiseta de Nacional desde su ascenso al plantel de Primera División en 2025. Disputó tres encuentros por Copa AUF Uruguay y uno por el Clausura de la temporada pasada, además de sus nueve minutos ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya de este año.

Sin embargo, el talentoso volante de 18 años dejó muy buenas sensaciones en los amistosos de pretemporada y sus condiciones -sumadas a la necesidad económica del club- lo llevan a ser considerado la próxima gran venta tricolor.

Dos Santos, al que Nacional le dio la camiseta número 10 para esta temporada tras el retiro de Mauricio Pereyra, fue sondeado por varios mercados en este período: Real Valladolid de España y el Grupo Pachuca fueron los que mostraron más interés.

“Yo creo que va a salir la foto de la venta de Agustín antes de mitad de año”, aseguró Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, en el espacio de X (antes Twitter) llamado El Bolso no duerme, y aclaró: “La idea es que se quede hasta fin de año”.

“Si llegara una oferta de 4 millones por el 50%, sería una venta importante. Si lo vendemos por ese porcentaje, vamos a volver a hacer mucha plata en caso de que su rendimiento sea muy bueno, como Nacional hizo con [Matías] Viña en su momento”, expresó el directivo.

“Queremos que Agustín dos Santos juegue este año en Nacional, pero, si hay ofertas que a Nacional le sirvan o se entienda que son importantes, las vamos a atender”, contó Ricardo Vairo, presidente del club, tiempo atrás en Carve Deportiva 1010 AM.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy