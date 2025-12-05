Fútbol Internacional

“Uruguay sabe de estas andanzas”: lo que dijeron en Cabo Verde tras el sorteo del Mundial

El presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF), Mário Semedo, llamó este viernes al “optimismo” para encarar la inédita participación del país en una Copa del Mundo, luego del sorteo que ubicó a España, Uruguay y Arabia Saudita en el camino de los Tiburones Azules.

“Tenemos que encarar el grupo con optimismo. Creo que eso es importante, y prepararnos para los partidos con estos grandes adversarios”, declaró Semedo minutos después del sorteo realizado en Washington.

El dirigente remarcó que, “claramente, España es la favorita del grupo”, al tiempo que recordó que Uruguay es “otro equipo acostumbrado a estas andanzas”, mientras que Arabia Saudita “hizo el último Mundial con mucha calidad, incluso ganándole a Argentina, campeona del mundo”.

“Es con esta realidad que tenemos que prepararnos y luchar para ganar”, afirmó, y recomendó aplicar la misma receta que llevó a Cabo Verde a su primera clasificación mundialista: “Lucha, humildad y mucho trabajo, como en las eliminatorias. Estuvimos en un grupo en el que también había un favorito [Camerún]”.

El presidente de la FCF se reunirá ahora con Bubista, el seleccionador caboverdiano, quien presenció el sorteo en vivo. “Tenemos un cuerpo técnico atento, listo para contrarrestar el favoritismo de esas selecciones”, añadió.

“Es muy satisfactorio estar en nuestro primer Mundial”, dijo Pedro Leitão Brito, conocido popularmente como Bubista, entrenador del seleccionado: “España es la uno del mundo y nos tocó en el grupo, es difícil pero no es imposible. Vamos a trabajar muy duro para tratar de sacar los puntos que necesitamos”.

Cabo Verde debutará el 15 de junio ante España, enfrentará a Uruguay el 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Arabia Saudita el 26 de junio. Los estadios y horarios serán confirmados por la FIFA el sábado.

