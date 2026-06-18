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Mundial 2026
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“Uruguay lo va a aplastar a Cabo Verde”: Federico Magallanes dio su veredicto mundial

“En el primer tiempo, más te digo, a los 20 minutos, ya le vamos a ir ganando. Me tengo una fe bárbara”, explicó el exmundialista en 2002.

18.06.2026 17:02

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2026-06-18T17:02:00-03:00
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El exjugador de Peñarol y mundialista con Uruguay en la cita de Corea y Japón 2002, Federico Magallanes, aseguró que la Celeste que conduce Marcelo Bielsa “aplastará” a Cabo Verde en la segunda presentación por el grupo H.

El Pelusa, en declaraciones realizadas en FIX fútbol, fue consultado sobre el duelo del domingo ante los africanos y fue contundente: “Creo que Uruguay va a ganar muy bien el domingo”.

“Jugando como lo hizo en el segundo tiempo [ante Arabia Saudita] lo va a aplastar a Cabo Verde”, dijo, para ir a más: “Le va a llegar por todos lados”.

Y cerró haciendo una predicción muy optimista: “En el primer tiempo, más te digo, a los 20 minutos, ya le vamos a ir ganando. Me tengo una fe bárbara”.

Uruguay debutó con empate 1-1 con Arabia Saudita en el grupo H y volverá a actuar el domingo a las 19:00, ante Cabo Verde. La fase de grupos se cerrará en Guadalajara, el 26 de junio a las 21:00, frente a España, la actual campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título.

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