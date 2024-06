“Uruguay es de talla mundial. Nos superaron en contragolpes”, dijo el DT de México

Selección

“Sacamos muchísimo aprendizaje de este partido, por el resultado y por el rival. Nos superaron en contragolpes. Ellos aprovecharon eso. Sabíamos que era un equipo que presionaba fuerte y salía rápido cuando recuperaba el balón”, analizó Jaime Lozano, entrenador de México, tras la derrota 4-0 a manos de Uruguay este miércoles en Denver.

“Las primeras tres o cuatro veces que pudieron tener espacio para correr, lo sufrimos muchísimo. Ahí es donde ellos fueron muy superiores y nosotros nos vimos muy vulnerables. Desde ahí tratamos de llevar a cabo un plan de partido. Uruguay es un rival de talla mundial, sin duda alguna”, agregó el seleccionador del combinado azteca.

“A no ser alguna jugada como la que pegó al poste y alguna otra que intentamos, generamos nuevamente pocas opciones. Ellos con espacio abierto lo hicieron bien, aprovecharon y fueron contundentes. Esto es alta competencia y rivales de Copa América, que es talla mundial”, dijo, y reveló lo que más le preocupó de su equipo.

“Nos hicieron cuatro o cinco acciones de la misma manera. No fuimos capaces de defender mejor los contraataques que nos hizo Uruguay. Tenemos que aprender a identificar patrones del rival y saber en qué son más fuertes. Nos puede pasar una vez, pero no tres o cuatro”, reconoció Lozano.

“Me molesta que no hayamos podido [leerlo] jamás, por más que quisimos quedar mejor parados al momento de atacar. Si queremos ser protagonistas en una Copa América o en un rival, nos encontraremos con este tipo de rivales que te dejan tener un poco el balón y que cuando recuperan son iguales o más agresivos que Uruguay”, advirtió.

¿Por qué no jugaron los titulares?

Sobre la cantidad de habituales suplentes que jugaron, explicó que ya tenía planificado que jugara un equipo ante Bolivia el pasado viernes y que juegue otro el sábado próximo ante Brasil. “Ya estaba planeado. Éstos jugadores son los que tenían más tiempo de trabajo y con Brasil veremos caras más conocidas”, manifestó.

“Es lo que está pensado y conforme a que se van incorporando los jugadores creemos que no vale la pena arriesgarlos a jugar más tiempo, sobre todo si no tienen el tiempo de entrenamiento. Y sabiendo también que son tres partidos de preparación de cara a lo que viene. No lo estamos tirando ni mucho menos, y nos duele muchísimo el resultado de hoy, pero aprenderemos y nos servirá muchísimo para lo que viene”, afirmó.

En defensa de los jóvenes que tuvieron sus oportunidades, sobre todo en el arco y la defensa, expresó que “lo que les falta a los jugadores sin experiencia es un poco más de experiencia y vivir contextos como el de hoy”.

“Le saco mucho provecho a este partido, sobre todo por la gente que estuvo en la cancha y más allá del resultado, porque para eso son estos partidos. Pedimos medirnos ante lo mejor que podamos para ver estos contextos y para que el jugador viva esto, que lo sufra, que aprenda y que salga fortalecido. Todos tienen la fortaleza mental para vivir un partido de éstos y un mal resultado no va a determinar la carrera de nadie”, concluyó.

