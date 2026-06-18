“Uno se emociona”: cómo vive el Mundial Fratti, y la final que espera Lou Rinaldi

Mundial 2026

Montevideo Portal

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, recordó sus viajes para alentar a la selección uruguaya en los Mundiales y expresó sus expectativas con la Celeste en esta nueva edición de la Copa del Mundo.

Este miércoles se llevó a cabo el primer Uruguay Day en Miami, en el que participaron autoridades del gobierno uruguayo, del mundo empresarial y representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Allí, Fratti, en diálogo con Montevideo Portal, contó que no es el primer mundial en el que se hace presente, ya que estuvo en Brasil 2014 para alentar a la Celeste.

El jerarca se tomó licencia para viajar a Estados Unidos. Sobre sus días de descanso, detalló que los vive con “mucha intensidad y con mucha alegría”, debido a que viajó junto con cuatro amigos.

Detalló que alquilaron una casa y que están pasando “bárbaro”. “El estadio es un espectáculo aparte. La verdad es que uno se emociona al escuchar el himno con esa cantidad de gente de Uruguay agitando, es fantástico. Espero que hayamos dado fuerza para el segundo partido y que podamos ganar”, agregó.

“Me parece muy bueno también este Día de Uruguay que se hizo acá y tratar de mostrar una de las cosas que somos”, dijo sobre la instancia que se desarrolló en Miami.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, también presente en el Uruguay Day, aseguró a Montevideo Portal que vive de manera “espectacular” el Mundial.

Sobre el partido de Uruguay frente a Arabia Saudita, reconoció que quedó “preocupado” con el primer tiempo, aunque reconoció que en el segundo tiempo “Uruguay se acomodó”.

Sobre los trámites previos realizados por los hinchas de Uruguay para poder ingresar a Estados Unidos, aseguró: “Todo muy bien. Estuvimos a las órdenes para la visa y para todo para el Mundial. Así que espero que la gente haya disfrutado y que si necesita alguna cosa sepa que estamos a las órdenes”.

Sobre su análisis de la Copa del Mundo, Rinaldi hizo énfasis en que Estados Unidos tiene “un lindo equipo que logró un triunfo lindo”. Luego bromeó y dijo: “Esperemos que nos veamos en la final con Uruguay”.

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