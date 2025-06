“Una lástima que haya terminado así”: Cavani tras eliminación de Boca en Mundial de Clubes

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani, aseguró que “es una lástima que haya terminado así” el camino de Boca Juniors en el Mundial de Clubes tras quedar eliminado sin siquiera poder derrotar al Auckland City de Nueva Zelanda (1-1).

"MERENTIEL SABE LO QUE REPRESENTA SER EL CAPITÁN DE BOCA" ????



Edinson CAVANI habló sobre el liderazgo en el Xeneize luego del empate ante Auckland City. pic.twitter.com/nD4FeTRuFu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 24, 2025

Cavani, ausente por lesión en los duelos ante Bayern Múnich y Benfica, fue titular este martes pero nada cambió el destino Xeneize: “Todo sirve para poder aprender, seguir mejorando y seguir creciendo. Al final es eso, un crecimiento constante”.

??? El mensaje de Cavani a la hinchada de Boca tras la eliminación



"Que nos sigan apoyando, nosotros seguiremos metiéndole para que las cosas cambien"@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/X3V7PB7XBr — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 24, 2025

“Hay que tratar de ser conscientes de lo que tenemos que mejorar porque es la única manera de poder levantar y que las cosas puedan cambiar”, dijo el delantero de 38 años que lleva dos goles en el 2025: “Empezamos bien, compitiendo. Ese sabor amargo que te queda en la primera fecha [empate 2-2 con Benfica] lo pagamos hoy. Hay que seguir metiéndole".

Sobre el desarrollo del juego ante los neozelandeses, Cavani analizó: “Empezás a buscar de diferentes maneras de entrar y no es fácil atacar a un equipo que se defiende en su área. No es fácil intentar con centros, a veces con pelotas filtradas. Las cosas no se dan. Hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene”.

"Más allá que haya sido un empate, no creo que el partido haya sido decepcionante", expresó y cerró: “Insistimos todo el partido, Boca fue protagonista, intentó y generó”.

????Edinson #Cavani:



"El partido NO CREO que HAYA SIDO DECEPCIONANTE.#Boca FUE PROTAGONISTA TODO EL PARTIDO".



?¿Qué piensan???pic.twitter.com/jAnw5f5EQ3 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 24, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy