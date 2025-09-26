“Un triunfo de los clubes profesionales”, dijo Alonso de licitación y se refirió a Peñarol

Fútbol uruguayo

Este jueves, se llevó a cabo un Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el que se votó afirmativamente aprobar el pliego de condiciones presentado por el Comité Ejecutivo y que iniciará la licitación por los derechos del fútbol uruguayo por los próximos cuatro años.

En la reunión, tras varios intercambios de opiniones de clubes a favor y en contra, se procedió a la votación, en la que las instituciones de Primera División tenían valor doble en los sufragios. De esta forma, terminó con 33 votos a favor de la aprobación del pliego y 13 en contra.

“Es un hito en materia de comercialización de derechos en Uruguay” porque el Consejo del Fútbol Profesional “dio un paso histórico en la forma – porque se dio a través de un consenso – y también en el contenido”, aseguró Ignacio Alonso, presidente de la AUF, tras el Consejo de Liga.

“A partir de ahora, se publican los pliegos [hoy viernes], las empresas tienen un periodo de consultas – que abarcará 20 días –, y se aclararán situaciones que pueden estar en duda o que no estén definidas de acuerdo al entendimiento de las empresas”, explicó. Después de eso, habrá 15 días más para “presentar definitivamente las propuestas para cada uno de los rubros que se están poniendo en consideración”.

“Luego tendremos el proceso de evaluación, el proceso de segunda ronda con las empresas que tengan la menor aproximación en el 1 y 2 de cada rubro, se presentará la oferta definitiva y ahí se procederá a entregar esa oferta preadjudicada a la empresa Tenfield para que pueda hacer uso de la cláusula de preferencia”, expresó.

Cuando Tenfield responda (tiene 10 días), “se sabrá quién es la adjudicataria en cada uno de los lotes”. Igualmente, Tenfield “debe presentar oferta de manera válida”. Todo este proceso de licitación durará 75 días.

El poder de las instituciones

“Fue un triunfo de los clubes profesionales, porque los protagonistas fueron los clubes profesionales, que participaron activamente en la confección de los pliegos, donde hubo diferencia, porque hasta hoy hubo un intentó de presentación de un pliego que no alcanzó las firmas mínimas”, afirmó en rueda de prensa.

En este momento, “arranca una nueva etapa en la que los clubes toman sus destinos y derechos”, “Han pedido los números, han hecho informes, hicieron sus propias estimaciones, se conocieron los balances. Hubo una cantidad de hechos que fueron elocuentes en el crecimiento de los clubes en materia de gestión y conocimiento de sus propios activos”, siguió.

“Ahora hay que trabajar para que las empresas se presenten y tengan confianza”, expresó.

Alonso dijo que respeta a los clubes que no confían o creen que hay un riesgo de incobrabilidad, pero están “muy firmes en los informes”. “Se ha trabajado con absoluto criterio conservador y escrupuloso criterio de respeto al contrato vigente, pero eso no podía extralimitarse a amputarnos las posibilidades de alcanzar los máximos valores económicos”, ahondó.

Con respecto a la distribución del dinero, motivo de inquietud para algunas instituciones, resaltó: “Eso es otro ámbito, otra instancia, otro momento. Acá lo que tenía que aparecer primero era la competencia para que la torta creciera y realmente existieran cosas para distribuir”. “No podemos volver a someter esto a que una mitad pase por arriba de la otra o que se vote en irracionalmente”, continuó.

Y cerró hablando de Peñarol, que votó en contra de los pliegos, pero que, igualmente, “va a ser uno de los grandes beneficiados de todo esto porque va a tener, como equipo grande, el acceso directo al conocimiento de cómo es el mercado”.

“Un club que se ha profesionalizado tanto en los últimos 20 años, sabe perfectamente desde el punto de vista de los conceptos que este era el mejor camino; lamentablemente hemos estado en posiciones políticas distantes y no coincidimos con una cantidad de criterios que vimos colgados en una publicación. Es etapa de diálogo y vamos a trabajar ese aspecto”, concluyó.

