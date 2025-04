“Tuvimos el control del partido”, valoró Peirano tras el 2-0 de Nacional a Danubio

Fútbol uruguayo

Pablo Peirano, entrenador de Nacional, valoró tras el 2-0 sobre Danubio porque “el equipo insistió mucho desde el juego de la posesión, buscando tanto por dentro como por fuera”. “Se cerraron muy bien [los rivales], buscamos los circuitos y en ningún momento dejamos de intentarlo. Tuvimos el premio sobre el final, construyendo desde el inicio del juego”, ponderó.

“Buscar la contundencia era algo que intentamos corregir en el entretiempo y tener más profundidad. Estábamos muy repetitivos en el pase corto. Logramos 10 córners y azotar al equipo rival”, agregó en conferencia de prensa, y al ser consultado si el resultado quedó “corto” evitó dar una opinión.

“Tuvimos el control del partido, desde la pelota y los espacios. Intentamos jugar mayor cantidad de tiempo en campo rival y lo logramos. Las situaciones claras de gol, las que pudimos convertir, fueron las más justas. Tuvimos bastantes aproximaciones y más tiros al arco, que era algo que estábamos intentando que sucediera”, valoró.

“Las variantes entraron muy bien, leyeron bien el partido, mantuvieron la intensidad y fueron muy inteligentes a la hora de resolver. Nosotros armamos un contexto y ellos resolvieron situaciones”, destacó el director técnico tricolor, pero lejos de conformarse añadió que “hay que seguir trabajando y mejorando”.

Consultado sobre el “verdadero Nacional”, si se parece más al del primer tiempo o el del segundo, dijo que “el ideal sería el del segundo tiempo, pero los partidos no se dan de una manera mágica; hay que construirlos y abrirlos, y no es fácil cuando el rival mantiene bloques tan compactos y busca contragolpear”.

“De a poco vamos a ir encontrando los circuitos como para tener más profundidad. No perder la paciencia fue algo que nos sumó bastante para construir el juego y que el rival no tuviera situaciones de gol. Mantenerlos lejos del arco me gustó”, expresó Peirano, quien también elogió “la personalidad” de sus jugadores “por cómo llevaron el partido de principio a fin”.

Respecto a Nicolás López, quien volvió a jugar 90 minutos, dijo que le “gustó su forma de competir”. “Hay que seguir construyendo a través del esfuerzo. Tuvo un buen comportamiento y todos funcionamos. Tiene que volver a presentarse, a entrenar, a trabajar y a hacer todo lo posible para estar el fin de semana que viene, tanto él como los demás”, afirmó.

“Hay buena competencia interna y no se puede dar ningún espacio a otro compañero porque acá es muy justa la pelea por los puestos”, señaló, y en la misma línea elogió las “buenas condiciones” de Gonzalo Petit y Bruno Arady, aunque aclaró que “se tendrán que ganar los minutos” y que no les dará prioridad “solo porque sean jugadores de la casa”.

“En el proyecto, además de buscar los resultados, que es lo inmediato, estamos trabajando en la formación de ellos, que son los más chicos. Hay que elegir los momentos. Tienen muy buenas condiciones y personalidad. Hoy fueron importantes tanto Gonzalo Petit como Lucas Villalba y Bruno Arady, que entró más sobre el final”, concluyó.

